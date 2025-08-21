Chủ tịch tỉnh Cà Mau chấn chỉnh tình trạng tùy tiện yêu cầu bản sao có chứng thực 21/08/2025 18:35

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo không được tùy tiện yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có đối chiếu với bản chính, trừ trường hợp có quy định khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường yêu cầu chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cụ thể, qua theo dõi, kiểm tra và phản ánh của của các tổ chức, cá nhân, hiện trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn còn một vài đơn vị, địa phương yêu cầu nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính.

Từ thực trạng đó, người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường chấn chỉnh. Đồng thời, tuyệt đối không được tùy tiện yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có đối chiếu với bản chính, trừ trường hợp văn bản nhà nước cấp trên có quy định khác.

Đặc biệt, lưu ý quán triệt và thực hiện nghiêm túc khoản 1 Điều 6 Nghị định số 23/2015 của Chính phủ. Theo đó, trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

“Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, nhắc nhở ngay, thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nếu vẫn để tiếp tục xảy ra việc yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có đối chiếu với bản chính không đúng quy định thì người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh” - văn bản của người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao cho Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra chặt chẽ việc tiếp nhận hồ sơ, nếu phát hiện công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kịp thời đề xuất xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, cung cấp thông tin về Sở Nội vụ để ghi nhận, xem xét, đề xuất đánh giá cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm người đứng đầu.

Mặt khác, giao Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã, phường chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm theo quy định nêu trên. Đặc biệt là việc tiếp nhận hồ sơ vào năm học mới, để tránh làm mất thời gian, gây tốn kém chi phí cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao cho Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực cho công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh và công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.