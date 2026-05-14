Hủy bỏ danh hiệu Thầy thuốc ưu tú của 1 cựu giám đốc bệnh viện ở Lâm Đồng 14/05/2026 15:43

Ngày 14-5, giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có công văn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận khẩn trương báo cáo kết quả thu hồi hiện vật khen thưởng, tiền khen thưởng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về hủy bỏ danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng về thu hồi hiện vật khen thưởng, tiền thưởng, ngày 6-5, Sở Y tế có ông văn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận đôn đốc ông Trần Văn Cường, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng, tiền thưởng đã nhận đối với danh hiệu trên. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cử người nộp trực tiếp hiện vật khen thưởng, tiền thưởng tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, chậm nhất ngày 10-5.

Tuy nhiên, đến nay Sở Y tế chưa nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, cũng như chưa tiếp nhận hiện vật khen thưởng, tiền thưởng.

Sở Y tế tiếp tục yêu cầu giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận khẩn trương mời, làm việc với ông Trần Văn Cường để đôn đốc thực hiện việc nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng, tiền thưởng; báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 16-5.

Quá thời hạn nêu trên, nếu Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận không thực hiện, Sở Y tế sẽ báo cáo UBND tỉnh; đồng thời xem xét trách nhiệm của giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận và bộ phận liên quan theo quy định.

Trước đó, ngày 16-4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ban hành quyết định hủy bỏ danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đã phong tặng cho bác sĩ chuyên khoa I Trần Văn Cường, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng.

Lý do thu hồi là ông Cường có vi phạm, khuyết điểm trong giai đoạn đề nghị khen thưởng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 22-4, Bộ Y tế có công văn đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng đôn đốc thực hiện thu hồi hiện vật khen thưởng, tiền thưởng.

Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, đôn đốc ông Trần Văn Cường thực hiện việc nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng, tiền thưởng đã nhận đúng thời hạn quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo việc tiếp nhận hiện vật khen thưởng, tổng hợp, gửi về Bộ Y tế để hoàn thiện thủ tục, chuyển Bộ Nội vụ theo quy định.