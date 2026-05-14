Nghẹt thở khoảnh khắc nữ thiếu tá công an cứu người phụ nữ đu mình trên cầu vượt 14/05/2026 09:06

Ngày 14-5, Công an phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng xác nhận nữ thiếu tá công an H’Mến Êban, cán bộ Công an phường đã kịp thời can thiệp, cứu sống một người phụ nữ có ý định nhảy cầu tại khu vực cầu vượt Đắk Nông.

Thời điểm nữ sĩ quan công an đưa thành công người phụ nữ rời khỏi lan can cầu vượt.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 11-5, Thiếu tá H’Mến Êban trong lúc đang di chuyển bằng xe máy qua khu vực cầu vượt Đắk Nông thì phát hiện dấu hiệu bất thường khi có một xe máy dựng sát thành cầu. Cạnh đó là một người phụ nữ đang đu người ra phía ngoài lan can cầu. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Thiếu tá H’Mến Êban nhanh chóng tiếp cận, động viên, thuyết phục để người phụ nữ bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, người này vẫn không từ bỏ ý định nhảy cầu.

Trong khoảnh khắc ấy, Thiếu tá H’Mến vừa kiên trì trò chuyện để đánh lạc hướng, vừa khéo léo, nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách từng centimet một.

Lúc người phụ nữ vừa lơ là trong tích tắc, Thiếu tá H’Mến lập tức lao tới. Bằng một động tác dứt khoát, mạnh mẽ, chị ôm chầm lấy người phụ nữ, ghì chặt. Tiếng hô hoán tiếp ứng vang lên, người dân xung quanh lập tức ập tới, hỗ trợ nữ Thiếu tá đưa nạn nhân vào vùng an toàn trong sự ngỡ ngàng, xúc động của những người chứng kiến.

Nạn nhân sau đó được xác định trú tại xã Nhân Cơ, tìm đến cái chết vì những u uất trong chuyện tình cảm. Nhờ sự can thiệp dũng cảm, kịp thời của Thiếu tá H’Mến, một mạng người đã được giữ lại, một gia đình tránh được cảnh tang thương.