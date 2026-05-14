Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Công an TP Hải Phòng 14/05/2026 21:21

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an TP Hải Phòng vì đã có các thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 14-5, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân của Công an TP Hải Phòng.

Cùng dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của Công an TP. Hải Phòng. Ảnh: VGP

Ra đời trong Cách mạng tháng Tám, Công an TP Hải Phòng (trước đây là Công an tỉnh Hải Dương và Công an TP Hải Phòng) đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều thành tích, chiến công to lớn; được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Ghi nhận những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an TP Hải Phòng cũ (năm 2014) và Công an tỉnh Hải Dương cũ (năm 2015) đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Thủ tướng tham quan trưng bày trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Công an TP. Hải Phòng. Ảnh: VGP

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Công an TP Hải Phòng vì đã có các thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 đến 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Công an TP Hải Phòng.

﻿ ﻿ ﻿ Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Công an TP Hải Phòng và trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Công an TP Hải Phòng. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp, vai trò của Công an TP Hải Phòng qua các thời kỳ.

Thủ tướng khẳng định, danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân mà Công an TP Hải Phòng vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an TP, còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an TP.

Thủ tướng nhấn mạnh, TP Hải Phòng là địa bàn chiến lược, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, hội nhập quốc tế sâu rộng; có nhiều tuyến giao thông huyết mạch, tập trung cao các hoạt động kinh tế, giao thương.

Dòng người, dòng hàng hóa, dòng vốn, dòng dữ liệu, dòng công nghệ đi qua Hải Phòng ngày càng lớn, đòi hỏi công tác dự báo phải chính xác, tham mưu phải kịp thời, quản lý phải chặt chẽ, xử lý phải hiệu quả.

“Giữ vững an ninh không chỉ là giữ gìn bình yên cho cuộc sống, mà còn là bảo đảm an toàn cho một cửa ngõ chiến lược, giữ nhịp phát triển cho khu vực và cả nước” – Thủ tướng phát biểu.

Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, Thủ tướng đề nghị Công an TP Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân và du khách; tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Trong đó, quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Cùng với đó, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đổi mới tư duy, nâng tầm công tác dự báo, tham mưu chiến lược; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ với kiến tạo phát triển. An ninh phải đi trước một bước, đồng hành với phát triển, mở đường cho phát triển và bảo vệ thành quả phát triển.

Ngoài ra, cần đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức.

Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị Công an TP Hải Phòng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào mọi mặt công tác Công an; chăm lo xây dựng lực lượng Công an TP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thích ứng nhanh với yêu cầu quản trị an ninh trong kỷ nguyên số. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong nội bộ; không để làm tổn hại đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao, Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công mới, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân; vì sự phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại của TP Hải Phòng, của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.