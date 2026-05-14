Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm

Ngày 14-5, TP Hải Phòng tổ chức khởi công 10 dự án và khánh thành bốn công trình. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến cùng một thời điểm với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn.
Phát biểu tại điểm cầu chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân, cho biết sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án của Hải Phòng hôm nay có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc.
14 công trình, dự án khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 24,7 nghìn tỉ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng.
“Đặc biệt tại đây chúng ta thực hiện nghi lễ khánh thành Dự án xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15 – Di tích quốc gia đặc biệt, ghi dấu khởi nguồn của các đoàn tàu không số huyền thoại tham gia tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết.
Ông Quân cho biết cùng thời điểm, Hải Phòng còn khởi công năm dự án và khánh thành một dự án thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp, một dự án thuộc lĩnh vực phát triển năng lượng; khởi công ba dự án thuộc lĩnh vực giao thông, khởi công một dự án và khánh thành một dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội...
“Các công trình trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân” - ông Quân khẳng định.
Ngoài điểm cầu chính, thành phố có 12 điểm cầu vệ tinh được tổ chức. Sau bài phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, cả 13 điểm cầu (điểm cầu chính và 12 điểm cầu vệ tinh) đã đồng loạt thực hiện nghi thức khánh thành, khởi công.
Các dự án được khởi công, khánh thành của Hải Phòng
- Lễ Khởi công Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tại phường Hải An.
- Lễ khởi công hai dự án: Tuyến đường nối quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo (cũ) và tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn quận Kiến An (cũ) tại phường Kiến An.
- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua TP Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2 tại xã Kiến Hải.
- Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư mới xã Cẩm Điền - Lương Điền tại xã Mao Điền.
- Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu tại xã Gia Phúc.
- Dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thủy Nguyên (Giai đoạn 1) tại các phường Bạch Đằng, Nam Triệu và Hòa Bình.
- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Giang tại xã Nguyễn Lương Bằng.
- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An.
- Dự án xây dựng và kinh doanh, vận hành, quản lý công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên tại phường Lê Ích Mộc.
- Khánh thành Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 tại xã Nguyễn Lương Bằng.
- Lễ khánh thành Dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương tại xã Nam Sách và xã Thái Tân.
- Lễ Khánh thành Công trình Đường dây và TBA 110kV Tứ Minh (Đại An 2) tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng, xã Mao Điền.