Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm 14/05/2026 11:15

(PLO)- 14 dự án, công trình trọng điểm được Hải Phòng khởi công, khánh thành đồng loạt, chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Thành phố Hải Phòng năm 2026.

Ngày 14-5, TP Hải Phòng tổ chức khởi công 10 dự án và khánh thành bốn công trình. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến cùng một thời điểm với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các lãnh đạo TP Hải Phòng dự tại điểm cầu chính - bến K15. Ảnh: HP

Phát biểu tại điểm cầu chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân, cho biết sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án của Hải Phòng hôm nay có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc.

14 công trình, dự án khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư hơn 24,7 nghìn tỉ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng.

“Đặc biệt tại đây chúng ta thực hiện nghi lễ khánh thành Dự án xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15 – Di tích quốc gia đặc biệt, ghi dấu khởi nguồn của các đoàn tàu không số huyền thoại tham gia tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết.

Các đại biểu dâng hương và chụp ảnh lưu niệm trước Di tích lịch sử quốc gia bến K15. Ảnh: HP

Ông Quân cho biết cùng thời điểm, Hải Phòng còn khởi công năm dự án và khánh thành một dự án thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp, một dự án thuộc lĩnh vực phát triển năng lượng; khởi công ba dự án thuộc lĩnh vực giao thông, khởi công một dự án và khánh thành một dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội...

“Các công trình trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân” - ông Quân khẳng định.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo TP Hải Phòng cắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15. Ảnh: HP

Ngoài điểm cầu chính, thành phố có 12 điểm cầu vệ tinh được tổ chức. Sau bài phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, cả 13 điểm cầu (điểm cầu chính và 12 điểm cầu vệ tinh) đã đồng loạt thực hiện nghi thức khánh thành, khởi công.