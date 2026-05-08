Hải Phòng: Khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại dải vườn hoa trung tâm 08/05/2026 04:09

(PLO)- Đây là lần đầu trong 13 năm Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, khu vực dải vườn hoa trung tâm và quảng trường Nhà hát TP được bố trí thành các không gian lịch sử, văn hóa, ẩm thực, âm nhạc độc đáo.

Chiều 7-5, tại quảng trường Nhà hát TP, Ban tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trưng bày tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát TP.

Hoạt động diễu hành với 5 khối mang đến không khí rộn ràng cho dải vườn hoa trung tâm TP Hải Phòng. Ảnh: VC

Mở đầu chương trình là màn diễu hành gồm 5 khối với khoảng 300 người tham gia. Hoạt động này tạo không khí rộn ràng tại khu vực dải vườn hoa trung tâm TP, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên nhấn mạnh, đây là lần đầu khu vực dải vườn hoa trung tâm và quảng trường Nhà hát TP được bố trí thành các không gian lịch sử, văn hóa, ẩm thực, âm nhạc đa dạng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: VC

Sự kiện nhằm tái hiện một Hải Phòng xưa giàu bản sắc và một Hải Phòng nay sôi động, phát triển bền vững. Đặc biệt là sự hội tụ tinh hoa của TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương sau hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo ông Kiên, dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát TP từ lâu đã là không gian sinh hoạt văn hóa thân thuộc của nhiều thế hệ người dân. Việc tổ chức chuỗi nghệ thuật đường phố tại đây nhằm tôn vinh giá trị di sản, tạo điểm hẹn trải nghiệm cho du khách và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cắt băng, khai mạc sự kiện. Ảnh: VC

Tại không gian ẩm thực “Xưa và Nay”, người dân và du khách không chỉ được trải nghiệm các món ăn nổi tiếng của đất Cảng mà còn được thưởng thức ẩm thực của nhiều quốc gia là các đối tác đầu tư lớn tại Hải Phòng, như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trưng bày, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là một TP đáng sống, điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế; từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế và xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố Âm nhạc”.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung cùng tham gia các hoạt động tại dải vườn hoa trung tâm TP. Ảnh: VC

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trưng bày tại khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố diễn ra từ ngày 7 đến 13-5 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, hoạt động từ 17 giờ 30 đến 24 giờ hằng ngày.

Đây là sự kiện quy mô lớn nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, giàu bản sắc.

Các đầu bếp trổ tài chế biến tại chỗ. Ảnh: VC

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là các chương trình nghệ thuật diễn ra liên tục tại sân khấu chính ở quảng trường Nhà hát TP như diễu hành “Hải Phòng - Tinh hoa miền Di sản”; Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV; chuỗi hoạt động Zumba, đêm nhạc thiếu nhi, âm nhạc đường phố và chương trình “Nhịp sống thành phố”.