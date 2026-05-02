Đăng bình luận công kích, xuyên tạc về lực lượng công an, 2 người bị xử lý 02/05/2026 12:25

(PLO)- Hai người đã sử dụng tài khoản Facebook để bình luận trên bài viết của Chuyên đề An ninh Hải Phòng với nội dung tiêu cực, công kích, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Ngày 2-5, theo thông tin từ công an TP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 2 trường hợp.

Theo đó, ngày 1-5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an xã Tân Minh, Công an đặc khu Cát Hải thành phố Hải Phòng đã phát hiện 2 trường hợp có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook để bình luận bài viết của Chuyên đề An ninh Hải Phòng vào ngày 29-4-2026. Nội dung có lời lẽ khiếm nhã, tiêu cực, công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Cơ quan công an làm việc với các trường hợp đăng bình luận với nội dung tiêu cực, công kích, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Ảnh: CAHP

Qua phối hợp xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an xã Tân Minh, Công an đặc khu Cát Hải đã xác định 2 tài khoản Facebook cá nhân do P.X.C (52 tuổi, trú tại xã Tân Minh, Hải Phòng) và H.V.C (44 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) sử dụng, triệu tập lên trụ sở để làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy, 2 người này đã sử dụng tài khoản Facebook để bình luận trên bài viết của Chuyên đề An ninh Hải Phòng với nội dung tiêu cực, công kích, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Hiện nay, các đơn vị chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hai trường hợp này theo quy định.

Qua sự việc trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, kiểm chứng thông tin trên mạng xã hội, không bình luận, chia sẻ các nội dung chưa được xác thực, tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.