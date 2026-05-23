Nhóm thanh niên thuê nhà, mở nhạc to để 'bay lắc' 23/05/2026 15:48

(PLO)- Phát hiện căn nhà thường đóng kín cửa, nhạc mở to có dấu hiệu bất thường, công an ập vào phát hiện sáu thanh thiếu niên đang "bay lắc", phê ma túy.

Ngày 23-5, Công an xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang sáu thanh thiếu niên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà thuê trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên tổ chức sử dụng ma túy. Ảnh:CA.

Theo thông tin ban đầu, công an phát hiện căn nhà trên đường Wừu ở thôn 6, xã Đăk Đoa có nhiều biểu hiện nghi vấn, ban ngày thường đóng kín cửa, đến đêm có nhiều người đến tụ tập, ra vào, có tiếng nhạc mở lớn.

Ngày 21-5, Công an xã Đăk Đoa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai ập vào căn nhà trên, phát hiện sáu người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, thu giữ nhiều vật chứng, điện thoại di động cùng các tài liệu liên quan phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra, phát hiện một nam, năm nữ dương tính với ma túy.

Bước đầu, nhóm thanh niên khai thuê căn nhà trên rồi mua ma túy tổng hợp về sử dụng. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ sáu người này để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.