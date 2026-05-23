Cận cảnh nơi nhóm livestream 'đổ thạch' chiếm đoạt tiền tỉ tại Lào Cai 23/05/2026 10:08

(PLO)- Nơi livestream 'đổ thạch' bán các viên đá thô để đập ra tìm ruby, phỉ thúy, ngọc... là căn phòng xập xệ, ẩm mốc, nhưng các đối tượng đã lừa đảo được hơn 5 tỉ đồng.

Sáng 23-5, tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream “đổ thạch” trên mạng xã hội Youtube.

Nơi livestream “đổ thạch” trên mạng xã hội Youtube là căn phòng xuống cấp, ẩm mốc, nhưng giới thiệu bán đá tiền tỉ.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng trinh sát đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện nhóm livestream “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những kẻ này từng hoạt động tại địa bàn Campuchia, sau khi về nước cấu kết với các đối tượng trong nước sử dụng kênh Youtube thực hiện hành vi phạm tội.

Những viên đá nhặt trên núi nhưng được đưa lên livestream “đổ thạch” và được giới thiệu có giá trị đến 2 tỉ đồng.

Các đối tượng phân chia thành các nhóm khác nhau để hoạt động, gồm: Nhóm livestream quảng bá các viên đất, đá có chứa đá quý Ruby (đá đỏ), kêu gọi người xem mua đá để “đổ thạch”, kích thích lòng tham.

Nhóm này cam kết khi đập ra có chứa đá quý đủ trọng lượng sẽ mua lại ngay với giá rất cao, nhưng thực tế các viên đất đá trên không có giá trị và không chứa đá quý.

Các đối tượng cài những viên đá Ruby giả lừa người xem.

Nhóm còn lại sử dụng các tài khoản ảo để tham gia vào phiên livestream mua đá, tạo giao dịch giả với nội dung thanh toán tiền mua để lừa những người khác tham gia. Khi có khách hàng chuyển tiền mua đá, các đối tượng livestream tiến hành “đổ thạch”, tuy nhiên chỉ cài những viên đá Ruby giả trọng lượng nhỏ, không đủ điều kiện mua lại, từ đó chiếm đoạt tiền bị hại.

Nhóm đang livestream “đổ thạch” bị công an bắt quả tang.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, trong các ngày 13 và 14-5, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Hưng Yên thành lập 6 tổ công tác với 50 cán bộ, chiến sĩ tổ chức phá án.

Cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ, triệu tập làm việc 14 người liên quan tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hưng Yên, trong số này có kẻ cầm đầu, điều hành đường dây.

Công an đã thu giữ 3 máy tính, 24 điện thoại di động, 3 xe ô tô, phong tỏa và tạm dừng giao dịch 8 tài khoản ngân hàng. Tổng giá trị tài sản tạm giữ, phong tỏa khoảng 2,5 tỉ đồng.

11 bị can tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Ainh Lào Cai.

Các bị can này khai nhận từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện hành vi livestream “đổ thạch” trên Youtube để chiếm đoạt của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố cả nước, với số tiền khoảng 5 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án để phát hiện, bắt giữ và xử lý các đối tượng khác có liên quan.