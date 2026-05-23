Bé gái nghi bị loạn thần vì nhiều ngày sử dụng điện thoại, không ngủ 23/05/2026 10:10

(PLO)- Sau nhiều ngày không ngủ và thường xuyên sử dụng điện thoại, bé gái 15 tuổi ở Đồng Tháp có biểu hiện loạn thần, la hét đập phá.

Ngày 23-5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng công an vừa hỗ trợ đưa một bé gái có biểu hiện loạn thần đến bệnh viện điều trị.

Trước đó, Công an phường Cao Lãnh nhận tin báo của người dân về việc tại một căn hộ thuộc khóm Tịnh Thới có người la hét, đập phá đồ đạc, có dấu hiệu bất thường về tâm lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường. Tại đây, tổ công tác ghi nhận một bé gái 15 tuổi, có biểu hiện hung hăng, không ngừng la hét, tinh thần hoảng loạn, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, hư hỏng.

Lực lượng Công an phường Cao Lãnh động viên, khuyên nhủ để bé gái ổn định tâm lý. Ảnh: CA

Lực lượng công an đã trấn an gia đình, đồng thời động viên, khuyên nhủ để em ổn định tâm lý.

Theo người nhà, bé gái nhiều đêm liền không ngủ và thường xuyên sử dụng điện thoại. Đến sáng cùng ngày, em có biểu hiện tinh thần không ổn định nên gia đình lo lắng, trình báo công an nhờ hỗ trợ.

Sau đó, tổ công tác phối hợp cùng gia đình đưa em đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đồng Tháp để điều trị, ổn định tâm lý.

Cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm theo dõi tâm lý, quản lý thời gian sử dụng điện thoại của trẻ, định hướng các mối quan hệ lành mạnh nhằm tránh những hệ lụy đáng tiếc.