Phát hiện gần 17 nghìn sản phẩm Gucci, Hermes, Zara, Adidas... giả 22/05/2026 18:59

(PLO)- Lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện loạt sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn hiệu và xuất xứ trong nhiều lô hàng nhập khẩu, quá cảnh qua biên giới.

Triển khai cao điểm chống buôn lậu và hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng, lực lượng hải quan đã liên tiếp phát hiện loạt sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn hiệu và xuất xứ trong nhiều lô hàng nhập khẩu, quá cảnh qua biên giới.

Cụ thể, theo thông tin mới nhất từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), ngày 14-5, tại khu vực kiểm tra hàng hóa xuất khẩu cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng quá cảnh và phát hiện 1.776 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Trong đó gồm 1.296 tuýp sữa rửa mặt Senka Perfect Whip loại 120g và 480 tuýp kem chống nắng Banana Boat Sport loại 90ml. Các sản phẩm có bao bì thể hiện chữ nước ngoài, in dòng chữ “Made in Japan”, “Made in USA”, được đóng trong nhiều kiện hàng riêng biệt.

Đồng thời, từ ngày 13 đến 16-5, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), lực lượng Hải quan tiếp tục kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh và phát hiện 18 mục hàng hóa gồm 13.765 sản phẩm các loại có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng hải quan đã liên tiếp phát hiện loạt sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn hiệu và xuất xứ. Ảnh: M.T

Cụ thể là 323 túi xách gắn nhãn hiệu GUCCI, LOEWE, GOYARD, CHANEL, KIPLING; 29 túi đeo vai, ba lô gắn nhãn hiệu KIPLING; 378 đôi giày thể thao gắn nhãn hiệu NIKE. Cùng 13.035 sản phẩm áo, quần các loại gắn nhãn hiệu ADIDAS, NIKE, CHANEL, HERMES, CAMEL, ZARA.

Cũng tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, trong 2 ngày 17 và 18-5, lực lượng Hải quan phát hiện 2.848 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bao gồm 1.980 áo thể thao gắn nhãn hiệu ADIDAS, REEBOK, PUMA, NIKE, UMBRO, ASICS; 590 quần thể thao gắn nhãn hiệu PUMA, NIKE, ADIDAS, UNDER ARMOUR, NORTH FACE; và 278 đôi dép gắn nhãn hiệu CROCS.

Lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng quá cảnh và phát hiện nhiều sản phẩm các loại có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: M.T

Hiện toàn bộ các vụ việc nêu trên đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các kết quả trên cho thấy tình trạng vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng lợi dụng loại hình hàng hóa quá cảnh, khai báo hàng hóa thông thường hoặc khai sai số lượng nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.