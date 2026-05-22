Cháy dữ dội công ty sản xuất mút xốp, đồ nhựa ở Đồng Nai 22/05/2026 15:25

(PLO)- Ngọn lửa kèm theo khói bốc lên hàng chục mét bao trùm lên công ty khiến mọi người kinh hãi.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22-5, vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty TNHH B&T phường Phước Tân (thành phố Đồng Nai) chuyên sản xuất mút xốp, đồ nhựa.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngọn lửa bốc lên tại công ty đang chứa nhiều vật dụng, hàng hóa. Ngay sau đó, ngọn lửa lan nhanh sang nhiều khu vực khác rồi bùng lên dữ dội.

Do công ty chứa những vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa kèm theo khói bốc cao hàng chục mét khiến mọi người kinh hãi.

Ngọn khói cao hàng chục mét khiến mọi người kinh hãi.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an thành phố Đồng Nai huy động nhiều xe chữa cháy và hàng trăm cảnh sát đến hiện trường để triển khai khống chế đám cháy, dập lửa.

Hiện lực lượng chức năng đang triển khai dập lửa.

Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này.