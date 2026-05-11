Gần 180 cảnh sát dập đám cháy trong nhà máy ở khu công nghiệp tại Đồng Nai 11/05/2026 12:14

(PLO)- Sau 10 giờ đồng hồ, 179 cán bộ, chiến sĩ PCCC đã khống chế được đám cháy tại nhà máy trong khu công nghiệp ở TP Đồng Nai.

Theo công an TP Đồng Nai, đến khuya ngày 10- 5, Đại tá Trần Anh Sơn – Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai đang trực tiếp chỉ huy các lực lượng để dập tắt đám cháy tại Công ty TNHH Uniwin Việt Nam, chuyên nhà dệt, may, nhuộm (đường số 3 (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Phước An, TP. Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 8 phút cùng ngày, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Đồng Nai nhận được tin báo cháy tại Công ty TNHH Uniwin Việt Nam.

Công an TP Đồng Nai đã huy động 31 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Ảnh: CA

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai đã huy động 31 xe chữa cháy cùng một Robot chữa cháy với 179 cán bộ chiến sĩ, đội viên đội PCCC chuyên ngành nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đại tá Trần Anh Sơn – Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai (áo thun vàng) trực tiếp chỉ đạo hiện trường. Ảnh: CA

Khi lực lượng phối hợp có mặt, đám cháy lan nhanh bên trong khu vực nhà xưởng, nhà văn phòng của công ty, khói bốc cao và dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các hạng mục, nhà xưởng lân cận.

Lực lượng chữa cháy đã chia thành nhiều mũi, triển khai đội hình phun nước làm mát, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan.

Gần 180 cán bộ chiến sĩ PCCC được huy động đến hiện trường dập lửa. Ảnh: CA

Đến 21 giờ cùng ngày lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy. Diện tích đám cháy khoảng 9.000 m2. Lực lượng chữa cháy đã ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được 2 nhà kho nguyên liệu, 2 kho thành phẩm và các công trình lân cận.

Đến tối cùng ngày ngọn lửa vẫn cháy dữ dội. Ảnh: VŨ HỘI

Đám cháy không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê. Công an TP Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.