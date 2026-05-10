Cháy khủng khiếp tại nhà máy trong Khu công nghiệp ở Đồng Nai

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10-5 tại công ty TNHH Uniwin Việt Nam chuyên nhà dệt, may, nhuộm tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 (xã An Phước TP Đồng Nai).
Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên bảo vệ của công ty phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu nhà xưởng của nhà máy. Mọi người sử dụng bình cứu hoả tại chỗ để dập lửa.
Tuy nhiên nhà máy sản xuất hàng dệt may, nhuộm toàn hàng hoá dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan bùng phát.
Chỉ sau vài phát đám cháy đã bùng phát ngọn lửa bốc lên cùng ngọn khói cao hàng chục mét khiến những người chứng kiến hoảng hốt.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng triển khai các biện pháp dập lửa để tránh cháy lan. Hiện lực lượng chữa cháy vẫn đang dập lửa.