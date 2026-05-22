57 trưởng khu phố tại TP.HCM được cập nhật quy định mới và kỹ năng PCCC 22/05/2026 15:22

(PLO)- Lực lượng nòng cốt tại TP.HCM vừa được phổ biến những quy định mới nhất của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 để áp dụng vào thực tế.

Sáng 22-5, UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, phối hợp cùng Công an phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) dành cho lực lượng chính trị phường, khu phố và cán bộ phụ trách tại các cơ quan, đơn vị.

Tham phục hội nghị có bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy phường; ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn và Bí thư Chi bộ, Trưởng 57 khu phố trên địa bàn.

Cập nhật quy định mới về phòng cháy, chữa cháy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung căn cứ theo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29-11-2024 và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025 của Chính phủ. Đây là những văn bản quy phạm pháp luật mới nhất, quy định chi tiết các biện pháp thi hành luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Theo Công an phường Trung Mỹ Tây, buổi tập huấn sẽ bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở, đặc biệt là những quy định trong công tác quản lý nhà nước.

Việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu giúp các cơ quan, đơn vị chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Phường Trung Mỹ Tây phối hợp cùng Công an phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC và CNCH. Ảnh: N.TÂN

Hội nghị cũng nhấn mạnh việc thực hiện phương châm "bốn tại chỗ": Chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ. Qua đó, tạo sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Công an phường hướng dẫn cho lực lượng chính trị phường, khu phố và cán bộ phụ trách tại các cơ quan, đơn vị cách sử dụng mặt nạ phòng độc đúng chủng loại. Ảnh: N.TÂN

Các đại biểu tham dự được quán triệt về trách nhiệm của Cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu phố và cách thức quản lý hồ sơ, xây dựng phương án chữa cháy tại khu dân cư.

Thực hành kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố tại chỗ

Bên cạnh lý thuyết, chương trình dành thời lượng đáng kể cho phần thực hành theo kịch bản của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) - Bộ Công an.

Các học viên được hướng dẫn cách sử dụng, bảo trì các phương tiện chữa cháy thông dụng và phương pháp tự kiểm tra an toàn tại trụ sở làm việc cũng như hộ gia đình.

Theo cơ quan chức năng, việc trang bị mặt nạ phòng độc đúng chủng loại trong mỗi gia đình, nhà trọ là rất cần thiết. Ảnh: N.TÂN

Đặc biệt, lực lượng chính trị và đại diện 57 khu phố đã trực tiếp thực hành thao tác xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh.

Lực lượng chức năng cũng trang bị kỹ năng tổ chức cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn và cứu người trong điều kiện có khói độc, không gian hạn chế... cho người tham gia phòng khi có sự cố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường, nhận định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, gắn liền với an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công an hướng dẫn cách thức sử dụng bình chữa cháy mini. Ảnh: N.TÂN

Ông Hoàng dẫn chứng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường đã xảy ra một vụ cháy nhà dân làm hư hỏng 14 xe mô tô. Nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ sự chủ quan và thiếu kỹ năng của một bộ phận người dân, chủ cơ sở kinh doanh.

“Chính vì vậy, việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn đối với lực lượng chính trị phường, khu phố nhằm phổ biến kiến thức pháp luật, cập nhật những điểm mới trong quy định quản lý nhà nước; đồng thời trang bị kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Từ đó, góp phần chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý, ngăn chặn các vụ cháy, nổ trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố”, ông Hoàng cho biết.

Lãnh đạo UBND phường cũng khẳng định công tác PCCC không phải là việc riêng của lực lượng chuyên nghiệp mà là nhiệm vụ của toàn dân và toàn cộng đồng.

Việc trang bị kỹ năng cho lực lượng khu phố sẽ biến mỗi thành viên thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa ý thức an toàn đến từng ngõ ngách, hộ gia đình tại địa phương.