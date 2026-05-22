Công an tìm người từng vay tiền của 3 nghi can cho vay lãi nặng ở TP.HCM 22/05/2026 23:26

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ cho vay lãi nặng xảy ra tại quận Bình Thạnh cũ, thông báo tìm những người từng vay tiền của ba nghi can để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại địa chỉ 68 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh cũ, nay là phường Bình Thạnh, TP.HCM.

Công an tìm người từng vay tiền của 3 nghi can cho vay lãi nặng ở TP.HCM. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1 đến cuối tháng 5-2021, ba người gồm Huỳnh Thanh Tuấn (35 tuổi, quê Đồng Tháp), Đỗ Văn Anh (38 tuổi, quê Hà Nội) và Nguyễn Minh Quí (25 tuổi, quê Sóc Trăng, nay là TP Cần Thơ) bị xác định đi tìm người vay tiền tại nhiều quận thuộc TP.HCM như Bình Thạnh, Bình Chánh, quận 4, quận 7, quận 8, quận 12 và quận Tân Phú cũ.

Công an cho biết trung bình mỗi ngày nhóm này cho từ một đến hai người vay tiền.

Phương tiện các nghi can cho vay nặng lãi sử dụng trong quá trình đi tìm người vay tiền. Ảnh: CA

Ngày 22-5-2021, Huỳnh Thanh Tuấn điều khiển xe máy Honda Wave S biển số 60B5-224.95 chở Đỗ Văn Anh lưu thông trên đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh cũ thì bị Tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu liên quan hoạt động cho vay tiền.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những ai từng vay tiền của các cá nhân nêu trên đến làm việc, cung cấp thông tin.

Người dân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Tuấn, số điện thoại 0769.221.985.