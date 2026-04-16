Khởi tố hai người cho vay lãi nặng qua mạng xã hội tại TP Huế 16/04/2026 18:13

(PLO)- Công an TP Huế vừa khởi tố hai bị can chuyên cho vay trả góp qua mạng với lãi suất cao, liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa người vay khi trễ hạn.

Ngày 16-4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đã khởi tố Nguyễn Ngọc Tuấn (35 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người sử dụng nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng bài quảng cáo cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn Huế.

Nhóm này sử dụng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn người vay gặp trực tiếp tại quán cà phê nhằm thỏa thuận về số tiền, lãi suất và phương thức trả góp.

Theo đó, với khách vay lần đầu, nhóm này thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân). Các lần vay sau mức phí là 10%. Hằng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng do nhóm này chỉ định.

Trường hợp chậm trả, nhóm này liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến hơn 530%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của hai người trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định của pháp luật.