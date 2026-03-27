Tìm người liên quan vụ cho vay lãi nặng do Vũ Văn Quang cùng một số cá nhân thực hiện 27/03/2026 17:01

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do nhóm của Vũ Văn Quang (quê Hải Phòng) thực hiện; đề nghị các cá nhân có liên quan sớm đến làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Vũ Văn Quang (35 tuổi, quê Hải Phòng) cùng một số cá nhân khác thực hiện, phát hiện ngày 22-8-2024 tại TP.HCM.

Quá trình điều tra xác định, các khoản vay do nhóm của Quang thực hiện có liên quan đến nhiều cá nhân gồm Hoàng Đại Dương, Nguyễn Hà Như, Nguyễn Khắc Huy, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thị Thanh Luyến, Phan Thị Phương Thảo, Trần Thị Thùy Dương, Trần Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Nhật Hạ, Trần Thị Ngọc Trinh, Đinh Phan Hoàng Trúc, Ngô Minh Nam, Nguyễn Hữu Hải.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân nêu trên hoặc người biết thông tin liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm Vũ Văn Quang nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM để trình báo.

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ qua số điện thoại 0901.357.073 gặp cán bộ Nguyễn Văn Tuấn để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể liên hệ Tổ công tác số 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (số 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) qua số điện thoại nêu trên để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.