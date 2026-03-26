Bắt tạm giam hai công nhân bốc xếp vì đánh nhau tại chợ Bình Điền hồi năm ngoái 26/03/2026 14:42

(PLO)- Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam hai thanh niên về tội gây rối trật tự công cộng sau nhiều lần đánh nhau do mâu thuẫn bốc xếp hàng hóa tại chợ Bình Điền vào tháng 7-2025.

Ngày 26-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Triệu (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và Huỳnh Hoàng Vinh (19 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, Triệu và Vinh cùng làm bốc xếp thuê tại hai vựa hàng gần nhau trong nhà lồng F chợ Bình Điền, phường Bình Đông. Khoảng 1 giờ ngày 20-7-2025, trong lúc vận chuyển hàng hóa, cả hai mâu thuẫn rồi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Công an khởi tố, bắt giam Triệu và Vinh để điều tra. Ảnh: CA

Đến khoảng 23 giờ ngày 22-7-2025, Vinh đi cùng Huy (chưa rõ lai lịch) gặp Triệu đang giao hàng. Hai bên thách thức rồi xông vào đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Triệu nhặt móc kim loại kéo hàng. Thấy vậy, Vinh và Huy bỏ chạy về phía bãi xe gần bờ kè. Triệu cầm móc đuổi theo khoảng 100 mét thì bị Vinh và Huy dùng ghế nhựa ném vào người. Triệu dùng móc đỡ lại.

Sau đó, Vinh nhặt tuýp sắt dọa đánh, còn Huy cầm hung khí nghi là dao chặt nước đá. Thấy đối phương có hung khí, Triệu bỏ chạy. Vinh và Huy tiếp tục cầm hung khí đuổi theo.

Khi nhân viên vựa hàng và bảo vệ chợ đến can ngăn, Vinh và Huy bỏ chạy ra hướng đường Quản Trọng Linh.

Công an phường Bình Đông đã lập hồ sơ, đưa Vinh và Triệu về trụ sở làm việc. Qua trích xuất camera và lời khai nhân chứng tại chợ Bình Điền, cơ quan điều tra xác định cả hai nhiều lần đánh nhau, dùng hung khí rượt đuổi nơi đông người, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ủy quyền Công an phường Bình Đông thi hành lệnh bắt tạm giam Triệu và Vinh.

Công an cũng đề nghị Huy sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Công an khuyến cáo người dân cần kiềm chế, tránh để mâu thuẫn nhỏ bùng phát thành hành vi đánh nhau tại nơi công cộng. Tùy mức độ vi phạm, người gây rối có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.