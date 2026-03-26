Công an TP.HCM triệt phá nhóm bán khí cười, giao dịch qua mạng hơn 10 tỉ đồng 26/03/2026 18:02

(PLO)- Lợi dụng mạng xã hội, đường dây do Huỳnh Đức Cường cầm đầu đã bán hàng trăm đơn hàng là khí cười cho khách, tổng doanh thu hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 26-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan đến đường dây mua bán khí cười (N₂O) với quy mô lớn.

Ba bị can bị bắt để điều tra về hành vi mua bán khí N₂O trái phép gồm: Huỳnh Đức Cường (21 tuổi, quê Tây Ninh), Phan Thành Đạt (23 tuổi) và Nguyễn Thị Vân (27 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Đạt, Vân và Cường (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, rạng sáng 21-3, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra một căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phát hiện 30 bình khí N₂O cùng nhiều bóng cao su, van dùng để bơm khí.

Truy xét mở rộng, công an thu giữ tổng cộng 59 bình khí N₂O với tổng trọng lượng hơn 300 kg từ những người liên quan trong đường dây.

Công an thu giữ số lượng lớn khí cười. Ảnh: CA

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Huỳnh Đức Cường là người cầm đầu, tổ chức việc mua bán khí N₂O tiếp nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và điều phối việc giao hàng cho khách.

Phan Thành Đạt được thuê đóng gói và giao hàng, thực hiện hàng trăm đơn vận chuyển. Trong khi đó, Nguyễn Thị Vân tham gia bán lại cho khách để hưởng tiền chênh lệch.

Theo cơ quan điều tra, các nghi can chủ yếu sử dụng mạng xã hội để liên hệ với khách, sau đó giao hàng tận nơi và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng nhằm che giấu hoạt động mua bán.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán khí N₂O với tổng số tiền qua các tài khoản ngân hàng lên tới hơn 10 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo Công an TP.HCM, từ năm 2025, việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng khí N₂O cho mục đích sử dụng cho con người là hành vi bị nghiêm cấm. Các hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khí N₂O tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, có thể khiến người sử dụng mất kiểm soát hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là các gia đình, cần quản lý chặt con em, không để tham gia hoặc sử dụng khí cười. Khi phát hiện các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép loại khí này, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.