Công an TP.HCM tìm chủ sở hữu 4 xe máy liên quan vụ án ma túy 26/03/2026 15:58

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc biết thông tin về 4 xe máy bị tạm giữ trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy thì liên hệ để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC04) Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án Lê Thị Diễm Kiều cùng đồng phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện tại số 17 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM vào ngày 5-4-2025.

Chiếc xe Yamaha Exciter màu đỏ đen, biển số 59D1-37211 đang được công an tạm giữ. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, cơ quan công an tạm giữ 4 xe máy để xác minh nguồn gốc, gồm:

Xe máy hiệu Kawasaki loại C100, biển số 51F5-0390, số khung AN090GA01656, số máy AN090GEAV01656.

Xe máy Yamaha Exciter màu đỏ đen, biển số 59D1-37211, số khung 09A0CY026232, số máy 1S9A026245.

Xe máy hiệu Citi@ loại 110C, biển số 65B1-235.63, số khung RPKDCH2PKAH019057, số máy RPKFM1P52FMH00029057.

Xe máy hiệu Yamaha, biển số 51Y9-0739, số máy 5WP301914, số khung ELCM5WP304Y001914.

3 chiếc xe máy khác cũng được công an tạm giữ, tìm chủ sở hữu. Ảnh: CA

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an TP.HCM đề nghị chủ sở hữu các xe máy nêu trên đến làm việc để làm rõ nguồn gốc phương tiện.

Người liên quan có thể đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an TP.HCM tại địa chỉ 993 Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, TP.HCM, hoặc liên hệ điều tra viên Lê Hoàng Phương qua số điện thoại 0988 336 557 để được hướng dẫn giải quyết.

Ai biết thông tin về chủ sở hữu các xe máy trên cũng có thể cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.