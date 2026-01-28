Tòa tuyên án nhóm bị cáo cho vay lãi nặng 252%/năm 28/01/2026 17:44

(PLO)- Khi bị hại không còn khả năng trả tiền, các bị cáo đã đe dọa, bắt bị hại cho hùn vốn kinh doanh để trừ nợ...

Ngày 28-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Nguyễn Tấn Khải (32 tuổi) 13 năm tù về hai tội cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bị cáo Ngô Thị Thiên Trang (31 tuổi, vợ bị cáo Khải) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thành Đô (34 tuổi) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, do cùng kinh doanh cho thuê nhà nên anh NTA quen với Phan Nguyễn Tấn Khải. Vì kinh doanh thua lỗ, từ tháng 7-2022, anh A nhiều lần vay tiền của Khải.

Khải đã cho anh NTA vay tiền 21 lần với tổng số tiền 4,3 tỉ đồng. Trong đó, có 5 lần với tổng số tiền 470 triệu đồng lãi suất 0,11-0,26%/ngày tương đương 39,6%-93,6%/năm, 16 lần với tổng số tiền 3,9 tỉ đồng lãi suất 0,3-0,7%/ngày, tương đương 108- 252%/năm.

Anh A đã trả tiền vốn vay hơn 1,5 tỉ đồng, tiền lãi 1 tỉ đồng và còn nợ hơn 2,8 tỉ đồng. Khải đã thu lợi bất chính hơn 897 triệu đồng.

Đến tháng 4-2023, Khải biết anh A đang kinh doanh quán bida nên yêu cầu anh A cho hùn vốn kinh doanh 750 triệu đồng bằng hình thức trừ vào số tiền còn nợ. Anh A đồng ý và thoả thuận miệng với Khải mỗi tháng chuyển cho Khải 25 triệu đồng. Tuy nhiên, anh A chỉ chuyển được 3 tháng.

Khải đã thuê Nguyễn Thành Đô đòi nợ tiền anh A. Đô đã yêu cầu anh A phải viết giấy vay nợ 320 triệu đồng với lãi suất 0,6%ngày, tương đương 216%/năm, phải trả tiền lãi 2 triệu đồng/ngày. Sau gần một tháng, Đô đã thu lợi bất chính số tiền 58 triệu đồng.

Anh A chỉ trả được 120 triệu tiền vốn cho Khải, sau đó không trả nữa. Đến tháng 7-2023, Khải cùng vợ là Ngô Thị Thiên Trang đến quán bida để yêu cầu anh A chuyển nhượng lại quán nhưng anh A không đồng ý.

Khải và Trang lớn tiếng chửi và đe dọa không để anh A kinh doanh. Anh A lo sợ nên đã giao lại quán bida cho Khải và Trang để trả nợ 1,8 tỉ đồng.

Đến ngày 12-7-2023, anh A đã làm hợp đồng vay Khải 1,8 tỉ đồng để lấy lại quán bida kinh doanh. Từ ngày 12-7-2023 đến ngày 5-12-2023, vợ của anh A đã trả cho Trang hơn 1,1 tỉ đồng.

Do anh A không tiếp tục trả phần tiền còn lại, Khải cùng Trang đã đến quán bida để chửi, đuổi khách ra ngoài và cắt điện của quán...

Đến giữa tháng 12-2023, khi thấy anh A đang lái xe gắn máy, Khải và Đô đã chặn đầu xe anh A đòi tiền, đánh anh A.

Đến ngày 13-1-2024, anh A đến Cơ CSĐT Công an TP.HCM tố giác hành vi của các bị cáo.