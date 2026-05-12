Công an TP.HCM bắt 3 phụ nữ ở TP Đà Nẵng cho vay lãi nặng qua hình thức hụi online 12/05/2026 22:23

(PLO)- Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam ba phụ nữ về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua hình thức hụi online với lãi suất 365%/năm.

Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố cáo của bà NTTT (ngụ phường Tây Thạnh, TP.HCM) về việc bị một số người cho vay tiền với lãi suất cao vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online.

Phương, Trang và Hạnh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Vào cuộc điều tra, công an xác định Phương và Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online. Hai người này sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, hụi tuần và hụi tháng cho người tham gia ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Các dây hụi thường có 10-15 hụi viên, với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.

Trong quá trình chơi hụi, khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng "hụi chết", những người này đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia. Từ đó, nhóm này hình thành hoạt động cho vay với lãi suất lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.

Công an khám xét nơi ở của bà Trang tại TP Đà Nẵng. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Trang đã cho bà T vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Hạnh cho bà T vay bảy lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Riêng Phương cho bà T vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định Phương còn cho bà NHAN (ngụ Thừa Thiên Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm này lên đến hàng tỉ đồng.

Công an khám xét nơi ở của bà Hạnh tại TP Đà Nẵng. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Phương, Trang và Hạnh đã phạm vào tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng; tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng.

Thực tế, nhiều người đã lợi dụng hụi online để dụ dỗ, ép buộc người tham gia vay tiền với lãi suất rất cao, khiến người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần, kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp.