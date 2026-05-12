Công an TP.HCM tiếp nhận, hỗ trợ 33 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất về nước 12/05/2026 20:47

(PLO)- Công an TP.HCM vừa phối hợp tiếp nhận 33 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ y tế, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Ngày 12-5, Tổ công tác của Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước tại Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Hỗ trợ y tế cho một công dân

Đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận công dân bị nước ngoài trục xuất trong bối cảnh tình hình di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài diễn biến phức tạp.

Theo thống kê, trong năm tháng đầu năm 2026, đã có hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất và trao trả về TP.HCM, chủ yếu từ Hoa Kỳ và Campuchia.

Lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận 33 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất tại sân bay. Ảnh: CA

Trong đợt tiếp nhận lần này, lực lượng chức năng ghi nhận một trường hợp công dân có sức khỏe không bảo đảm do tiền sử bệnh động kinh, cần hỗ trợ y tế khẩn cấp. Tổ công tác đã phối hợp lực lượng y tế Công an TP.HCM đưa người này đến bệnh viện cấp cứu, bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định tình trạng sức khỏe ban đầu.

Theo Công an TP.HCM, công tác tiếp nhận không chỉ dừng lại ở việc hoàn tất thủ tục bàn giao mà còn bao gồm nhiều hoạt động nhân văn.

Cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục cho người bị Hoa Kỳ trục xuất. Ảnh: CA

Đối với các trường hợp không có nơi cư trú rõ ràng, không đủ điều kiện tự giải quyết chỗ ở hoặc không có người bảo lãnh, Tổ công tác phối hợp cùng UBND phường, Công an địa phương và Sở Y tế TP.HCM hỗ trợ đưa họ vào các Cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn để chăm sóc, sinh hoạt tạm thời.

Hiện nay, nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm soát nhập cư, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự an toàn xã hội và sử dụng giấy tờ không hợp pháp. Không ít công dân do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép đã bị bắt giữ và buộc trục xuất.

Khuyến cáo người dân tuân thủ pháp luật khi ra nước ngoài

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM đề nghị thân nhân của các công dân bị trục xuất (nhưng chưa liên hệ được với người thân) cần khẩn trương liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an địa phương nơi các Cơ sở trợ giúp xã hội đặt trụ sở để được hướng dẫn thủ tục bảo lãnh.

Theo Công an TP.HCM, việc TP.HCM chủ động xây dựng quy trình tiếp nhận, hỗ trợ công dân bị trục xuất thể hiện sự nhất quán trong chủ trương của Đảng và Nhà nước về tôn trọng, bảo đảm quyền con người và quyền tự do cư trú.

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân tuân thủ quy định pháp luật khi xuất cảnh ra nước ngoài. Ảnh: CA

Quá trình này giúp công dân ổn định tâm lý, kết nối với gia đình để sống có ích cho xã hội. Song song đó, cơ quan chức năng cũng kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh để vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân trước khi ra nước ngoài học tập, lao động hoặc định cư cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật của quốc gia sở tại. Tuyệt đối không tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, lao động "chui", sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, hành vi nhập cảnh trái phép không chỉ khiến cá nhân đối mặt nguy cơ bị bắt giữ, trục xuất, cấm nhập cảnh dài hạn mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Người dân cần thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý khi xuất cảnh và thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để được hỗ trợ khi cần thiết.