Huế tiếp nhận 7 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất 22/03/2026 18:19

Ngày 22-3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thành lập tổ công tác tiếp nhận công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội về địa phương.

Bảy công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế tổ chức tiếp nhận. Ảnh: PQLXNC

Bảy người bị Hoa Kỳ trục xuất gồm CQP (52 tuổi, ngụ phường Thủy Xuân), MVC (52 tuổi, ngụ phường Thuận An), HDT (54 tuổi, ngụ phường Hương Trà), PVM (55 tuổi, ngụ xã Chân Mây - Lăng Cô), LAB (29 tuổi, ngụ phường Hương Thủy), NT (31 tuổi, ngụ phường Phong Quảng) và TVT (34 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, TP Huế).

Các công dân trên bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ phát hiện, bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép nhằm cư trú bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật của nước sở tại.

Sau đó, những người này bị trục xuất và bàn giao cho Công an TP Huế tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ chủ động tham mưu tổ chức tiếp nhận theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo.

Sau tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh thân nhân, bàn giao cho phía gia đình quản lý và phối hợp Công an xã hỗ trợ công dân tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế khuyến cáo người dân khi xuất cảnh để lao động, học tập hoặc cư trú ở nước ngoài cần chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại. Người dân tuyệt đối không cư trú, lao động trái phép, không tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để tránh nguy cơ bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất.