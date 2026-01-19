2 người đàn ông bị Hoa Kỳ trục xuất về Việt Nam 19/01/2026 18:26

(PLO)- Cơ quan chức năng của Hoa Kỳ xác định hai người đàn ông có hành vi cư trú bất hợp pháp và bị trục xuất, bàn giao cho Việt Nam.

Ngày 19-1, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đơn vị vừa tiếp nhận hai người đàn ông có địa chỉ tại tỉnh Quảng Trị bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ trục xuất về Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 14-1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đây là những công dân có địa chỉ cư trú tại tỉnh Quảng Trị trước khi xuất cảnh.

Hai trường hợp bị trục xuất gồm H.T.T (39 tuổi, trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) và N.Q.V (36 tuổi, trú tại xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Hai người đàn ông (mặc áo đen) được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận.

Những người này bị cơ quan chức năng Hoa Kỳ phát hiện cư trú bất hợp pháp, sau đó bị trục xuất và bàn giao cho phía Việt Nam.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tham mưu tổ chức tiếp nhận theo đúng quy định, bảo đảm yêu cầu đối ngoại và quyền lợi hợp pháp của công dân.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị tiếp tục xác minh thân nhân, quản lý và hỗ trợ các công dân tái hòa nhập cộng đồng.