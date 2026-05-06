Bắt giữ 1 người bị truy nã khi tiếp nhận 4 công dân từ Campuchia 06/05/2026 09:25

(PLO)- TP.HCM vừa tiếp nhận bốn công dân từ Campuchia, trong đó phát hiện Trịnh Quang Khải là người đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 6-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận bốn công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tại cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Thông tin ban đầu, bốn công dân này vi phạm pháp luật tại Campuchia do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động và nhập cảnh trái phép. Trước khi xuất cảnh, những người này đều có địa chỉ cư trú tại TP.HCM.

Ba trong bốn công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tại cửa khẩu Tịnh Biên (tỉnh An Giang). Ảnh: CA

Đáng chú ý, trong quá trình tiếp nhận và đối soát dữ liệu, cơ quan chức năng phát hiện Trịnh Quang Khải (32 tuổi) là người đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Lệnh truy nã này do Công an huyện Củ Chi (cũ) đăng ký.

Ngay sau đó, Khải đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để thực hiện các thủ tục di lý về thành phố, xử lý theo quy định.

Trong số bốn người này cơ quan chức năng phát hiện một người bị truy nã. Ảnh: CA

Đối với ba trường hợp còn lại, cơ quan chức năng xác định có một công dân vi phạm hành vi xuất cảnh trái phép. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người này theo thẩm quyền.

Công tác bàn giao và các thủ tục pháp lý tại cửa khẩu đã hoàn tất. Nhóm công dân này sau đó được đưa về TP.HCM để tiếp tục xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Theo Công an TP.HCM, việc phối hợp tiếp nhận diễn ra đúng quy trình, góp phần tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong tình hình mới.