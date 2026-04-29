Bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ bài viết xuyên tạc 29/04/2026 22:12

(PLO)- Người đàn ông ở Hải Phòng thường xuyên đăng tải, chia sẻ các clip, bài viết xuyên tạc bị công an xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 29-4, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook cá nhân do ông PTN (56 tuổi, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng) thường xuyên có hành vi đăng tải, chia sẻ các nội dung liên quan đến các video clip, bài viết xuyên tạc của các đối tượng phản động ở nước ngoài.

Ông P.T.N bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải, chia sẻ bài viết xuyên tạc. Ảnh: CAHP

Các nội dung mà tài khoản trên đăng tải, chia sẻ đều mang tính chất xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N về hành vi trên.

Qua sự việc trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần lựa chọn, tìm kiếm thông tin tại các trang thông tin chính thống.

Cần tỉnh táo, khách quan khi tiếp nhận các thông tin, nhất là các thông tin trên không gian mạng, tránh việc vô tình cổ xúy, tiếp tay tuyên truyền các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, chống phá.

Cùng với đó, kiểm tra thông tin, phản ánh việc đưa tin sai sự thật đến các cơ quan chức năng, trong đó có Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng để góp phần ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực, ảnh hưởng đến tình hình ANTT.