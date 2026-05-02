Cháy lớn nhiều cửa hàng tại Hải Phòng 02/05/2026 12:19

(PLO)- Vụ cháy xảy ra tại một nhà dân, sau đó bùng phát mạnh, lan sang nhiều cửa hàng bên cạnh, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ngày 2-5, theo thông tin từ công an TP Hải Phòng, trên địa bàn phường An Phong vừa xảy ra một vụ cháy lớn.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực Đình Ngọ, phường An Phong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNH) đã điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa. Ảnh cắt từ clip

Vụ cháy xảy ra tại nhà dân, nguy cơ tiếp tục cháy lan sang các khu vực lân cận là rất cao.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Đội Khu vực 4 đã phối hợp hiệp đồng với lực lượng PCCC chuyên ngành của Khu công nghiệp An Dương và Khu công nghiệp Tràng Duệ để triển khai các phương án vây hãm ngọn lửa.

Sau 30 phút nỗ lực triển khai đội hình, các lực lượng đã khống chế thành công và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Các chiến sĩ tiếp tục phun nước làm mát hiện trường để ngăn chặn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAHP

Ban đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Theo lãnh đạo phường An Phong, vụ cháy đã lan sang 5 gian hàng, cửa hàng liền kề.

Hiện, Phòng Cảnh sát PCCC và CNH phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy.