Cảnh sát dùng thang cứu cụ ông mắc kẹt trong căn nhà 5 tầng đang cháy ở TP.HCM 02/05/2026 11:23

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát tại căn nhà nhiều tầng gần cầu Thủ Thiêm, TP.HCM, lực lượng PCCC đã bắc thang tiếp cận, giải cứu cụ ông 82 tuổi mắc kẹt trong làn khói dày đặc.

Sáng 2-5, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, tích cực chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà một trệt, 4 lầu trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, cách cầu Thủ Thiêm khoảng 300 m.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ bên trong căn nhà có mặt bằng tầng trệt cho thuê làm tiệm thuốc tây. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có 5 người gồm vợ chồng chủ hộ, con gái, cháu ngoại và một người giúp việc.

Phát hiện hỏa hoạn, 4 người ở các tầng dưới nhanh chóng chạy ra ngoài, đồng thời hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội, khói đen lan nhanh lên các tầng trên khiến cụ ông 82 tuổi, là chủ hộ, mắc kẹt ở tầng cao nhất.

Cảnh sát cùng người dân kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 5 tầng ở TP.HCM. Ảnh: XUÂN MINH

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhiều chiến sĩ leo lên mái nhà bên cạnh, nối hai thang nhôm để tiếp cận khu vực có nạn nhân mắc kẹt.

Cụ ông sau đó được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống an toàn và chuyển đi kiểm tra sức khỏe do có dấu hiệu ngạt khói. Cùng lúc, các mũi chữa cháy triển khai vòi rồng khống chế đám cháy, dập tắt hoàn toàn sau khoảng 10 phút.

Nhiều tổ công tác tiếp cận đám cháy giải cứu người bị nạn. Ảnh: XUÂN MINH

Theo một người dân sống gần khu vực, thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 người bị mắc kẹt đã kịp di chuyển lên tầng trên và được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống đất an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà.

Cụ ông 82 tuổi (áo trắng) may mắn được giải cứu kịp thời trong vụ cháy. Ảnh: XUÂN MINH

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.