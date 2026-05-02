Cảnh sát dùng thang cứu cụ ông mắc kẹt trong căn nhà 5 tầng đang cháy ở TP.HCM.

Sáng 2-5, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, tích cực chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà một trệt, 4 lầu trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây, cách cầu Thủ Thiêm khoảng 300 m.
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ bên trong căn nhà có mặt bằng tầng trệt cho thuê làm tiệm thuốc tây. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có 5 người gồm vợ chồng chủ hộ, con gái, cháu ngoại và một người giúp việc.
Phát hiện hỏa hoạn, 4 người ở các tầng dưới nhanh chóng chạy ra ngoài, đồng thời hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội, khói đen lan nhanh lên các tầng trên khiến cụ ông 82 tuổi, là chủ hộ, mắc kẹt ở tầng cao nhất.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhiều chiến sĩ leo lên mái nhà bên cạnh, nối hai thang nhôm để tiếp cận khu vực có nạn nhân mắc kẹt.
Cụ ông sau đó được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống an toàn và chuyển đi kiểm tra sức khỏe do có dấu hiệu ngạt khói. Cùng lúc, các mũi chữa cháy triển khai vòi rồng khống chế đám cháy, dập tắt hoàn toàn sau khoảng 10 phút.
Theo một người dân sống gần khu vực, thời điểm xảy ra vụ việc, có 3 người bị mắc kẹt đã kịp di chuyển lên tầng trên và được người dân cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống đất an toàn.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà.
Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.