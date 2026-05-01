Công an TP.HCM bắt tạm giam hai người ẩu đả ở giao lộ Mai Chí Thọ 01/05/2026 13:16

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hai người đàn ông liên quan vụ ẩu đả giữa giao lộ Mai Chí Thọ – Nguyễn Cơ Thạch, gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Ngày 1-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Trọng Lễ (39 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) và Phạm Hoàng Gia (32 tuổi, ngụ xã Hưng Long) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai người đàn ông đánh nhau tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đánh nhau tại giao lộ Mai Chí Thọ – Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh thu hút nhiều sự chú ý.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân đang dừng đèn đỏ, một số xe máy bị xô ngã. Dù được can ngăn, hai người vẫn tiếp tục xô xát.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Khánh xác minh, làm rõ những người liên quan là Trần Trọng Lễ và Phạm Hoàng Gia. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 2 người đàn ông có hành vi đánh nhau trên giao lộ đường Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM. Ảnh: CA

Theo điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 22-3, chị DM điều khiển xe máy chở Phạm Hoàng Gia lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, hướng về đường Võ Văn Kiệt. Thời điểm này, Gia trong tình trạng say xỉn.

Cùng lúc, Trần Trọng Lễ điều khiển xe máy phía sau, liên tục bóp còi xin vượt. Bực tức, Gia quay lại chửi bới, hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, Lễ tăng ga vượt lên.

Khi đến giao lộ Mai Chí Thọ – Nguyễn Cơ Thạch, Lễ dừng chờ đèn đỏ thì xe của Gia cũng vừa tới. Tại đây, hai người xảy ra đánh nhau, gây ảnh hưởng đến nhiều người đi đường và làm mất trật tự công cộng khu vực.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.