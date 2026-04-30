CSGT Bình Triệu phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung dịp lễ 30/04/2026 04:19

(PLO)- Đội CSGT Bình Triệu tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn và các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân dịp lễ 30-4 và 1-5.

Tối 29-4, Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phụ trách.

Nhiều tổ công tác được bố trí trên các tuyến đường trọng điểm để xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là nồng độ cồn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách tại cửa ngõ TP.HCM.

Đội CSGT Bình Triệu tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 20 giờ 30, tại đường Cách Mạng Tháng 8, phường Lái Thiêu, tổ công tác phát hiện ông ĐVT (40 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe có biểu hiện nghi vấn. Kết quả đo nồng độ cồn của ông T là 0,771 mg/lít khí thở, gần gấp đôi mức kịch khung.

Đến 21 giờ, trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Thuận Giao, lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp vi phạm khác.

Tổ công tác yêu cầu người điều khiển xe dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông ban đêm. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 22 giờ 10, tổ công tác phát hiện ông NVT (34 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy có biểu hiện không tỉnh táo. Kiểm tra bằng máy đo, nồng độ cồn của T ở mức 0,530 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung. Ông T bị lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện.

Anh NVT (34 tuổi, quê An Giang) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,530 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông T cho biết tối cùng ngày có dự tiệc nhà người quen và uống bia. Vì nghĩ quãng đường về nhà gần nên anh vẫn tự lái xe.

"Tôi uống vài lon bia, thấy vẫn còn tỉnh nên tự chạy xe về. Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm, không dám vi phạm nữa", ông nói.

Máy đo hiển thị người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn vượt mức cho phép. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng tối, tổ công tác phát hiện ông NTV (36 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có nồng độ cồn ở mức 0,720 mg/lít khí thở, vượt gần gấp đôi mức kịch khung. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị tạm giữ phương tiện theo quy định sau khi kết quả. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh đó, CSGT cũng tuyên truyền và xử lý nhiều trường hợp xe khách đón, trả khách không đúng quy định trên quốc lộ 13, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông dịp lễ.

Lực lượng CSGT Bình Triệu tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong đêm 29-4. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông LVH (55 tuổi, quê Đồng Tháp) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,128 mg/lít khí thở. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Tối 29-4, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 13 tăng cao do người dân bắt đầu rời TP.HCM về quê nghỉ lễ. Ảnh: PHẠM HẢI