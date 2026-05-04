Hải Phòng: Mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ, người lớn 'ra tay' 04/05/2026 16:49

(PLO)- Từ mâu thuẫn giữa hai học sinh tiểu học, một người đàn ông ở Hải Phòng đã tìm đến tận nhà “nói chuyện” rồi đánh người.

Ngày 4-5, theo thông tin từ công an TP Hải Phòng, Công an xã Hà Bắc đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2-5, tại nhà bà BTC (58 tuổi), anh TVL (38 tuổi, ngụ cùng xã Hà Bắc) đã đánh bà C.

Bà C sau đó được đưa đi khám, điều trị tại Trung tâm y tế Thanh Hà, Hải Phòng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Hà Bắc đã xác minh làm rõ, triệu tập anh TVL lên trụ sở Công an xã để làm việc.

Anh TVL tại trụ sở Công an xã. Ảnh: CAHP

Nguyên nhân vụ việc được xác định là do trước đó cháu bà C và con trai anh L (đều đang học Tiểu học) có mâu thuẫn.

Chính vì vậy, anh L đã tìm đến nhà bà C nói chuyện. Khi đang nói chuyện, hai bên lời qua tiếng lại và anh TVL đã dùng tay chân đánh liên tiếp vào bà C.

Tại cơ quan Công an, anh L thừa nhận hành vi của mình. Hiện, Công an xã Hà Bắc đang xác minh, củng cố tài liệu để xử lý anh L theo quy định.

Qua sự việc trên, Công an xã Hà Bắc cảnh báo không nên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, từ những mâu thuẫn nhỏ cần bình tĩnh giải quyết ổn thoả để không mất tình làng, nghĩa xóm, một phút nóng vội sẽ dẫn tới mâu thuẫn lớn, dẫn đến nguy cơ vi phạm pháp luật.