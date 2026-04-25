Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 5 25/04/2026 12:29

(PLO)- Trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng lực lượng quân khu sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ngày 25-4, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 5. Ảnh: QK5

Báo cáo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, cho hay Quân khu 5 là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 đã lập nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời bình, LLVT Quân khu 5 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Quân khu 5 tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân ổn định đời sống.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã lãnh đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 13-2, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” cho Quân khu 5.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: QK5

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu này cho Quân khu 5.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng yếu, giàu truyền thống cách mạng. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QK5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành tích to lớn mà LLVT Quân khu 5 đã đạt được. Ông yêu cầu thời gian tới, LLVT Quân khu 5 tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Cạnh đó, đơn vị phải chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu.

LLVT Quân khu 5 cũng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng LLVT Quân khu 5 sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.