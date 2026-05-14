Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa bé gái gần 2 tuổi viêm ruột thừa đi cấp cứu 14/05/2026 16:45

(PLO)- Một người dân vừa gửi thư tới Phòng CSGT Công an Thanh Hoá cảm ơn các chiến sĩ làm nhiệm vụ đã dẫn đường đưa cháu bé nguy kịch đi cấp cứu kịp thời.

Chiều 14-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhận được thư cảm ơn của anh Nguyễn Văn Phi, trú xã Hải An, tỉnh Ninh Bình, gửi đến cán bộ, chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A.

Theo đó, ngày 7-5, con gái anh Phi là cháu Nguyễn Ngọc Kim Anh (21 tháng tuổi) xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn nhiều.

Sau khi thăm khám tại một phòng khám đa khoa ở phường Bỉm Sơn, cháu được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp, khối viêm sưng lớn có nguy cơ vỡ, cần chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi Thanh Hoá để phẫu thuật khẩn cấp.

Cảnh sát giao thông dẫn đường kịp thời cứu bé gái gần 2 tuổi sau khi được chuẩn đoán viêm ruột thừa cấp. Clip: CSGT Thanh Hóa cung cấp

Trong quá trình lái xe đưa con đi cấp cứu, do không thông thạo địa bàn và tâm lý hoang mang khi con nguy kịch, anh Phi gặp tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A nên nhờ hỗ trợ dẫn đường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng sử dụng phương tiện chuyên dụng dẫn đường, hỗ trợ phân luồng giao thông để xe chở cháu bé di chuyển đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Hình ảnh xe cảnh sát dẫn đường đưa bé gái 2 tuổi đến Bệnh viện nhi Thanh Hóa. Ảnh: Cắt từ clip

Khi đến nơi, lực lượng CSGT tiếp tục hỗ trợ gia đình đưa cháu vào cấp cứu kịp thời. Nhờ được can thiệp và phẫu thuật đúng thời điểm, sức khoẻ cháu Nguyễn Ngọc Kim Anh đến nay đã ổn định.

Trong thư cảm ơn, anh Nguyễn Văn Phi xúc động viết: “Sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình và đầy trách nhiệm của Tổ công tác của Phòng CSGT không chỉ giúp con tôi có cơ hội điều trị kịp thời, còn thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân”.