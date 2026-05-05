Cảnh sát dùng mô tô đặc chủng dẫn đường đưa thầy giáo bị nhồi máu cơ tim đi cấp cứu 05/05/2026 14:45

(PLO)- Một thầy giáo ở Đồng Tháp bị nhồi máu cơ tim khi đang giảng bài trên lớp và lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ dẫn đường đưa đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Ngày 5-5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa kịp thời hỗ trợ đưa một thầy giáo bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 4-5, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tuần tra kiểm soát trên các tuyến tỉnh lộ 856 và quốc lộ 30, qua địa bàn các phường Mỹ Trà, Mỹ Ngãi và các xã Mỹ Thọ, Ba Sao.

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác nhận được yêu cầu hỗ trợ từ một tài xế đang chở ông LHT (44 tuổi, ngụ xã Phương Thịnh, Đồng Tháp) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

CSGT dẫn đường hỗ trợ đưa thầy giáo bị nhồi máu cơ tim khi đang giảng bài trên lớp đi cấp cứu kịp thời.

Ngay sau đó, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Duy Khanh làm tổ trưởng cùng Đại úy Ngô Xuân Tiến đã nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng, bật còi ưu tiên dẫn đường cho ô tô chở bệnh nhân vượt quãng đường hơn 3 km đến bệnh viện.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện an toàn. Hiện sức khỏe của thầy giáo đã ổn định

Được biết ông T là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn xã Phương Thịnh. Trong lúc ông T đang giảng bài trên lớp thì bị nhồi máu cơ tim nên được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu.

.