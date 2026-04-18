Tàu cứu nạn khẩn trương ứng cứu ngư dân đột quỵ giữa biển 18/04/2026 06:32

Tối 17-4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho hay, tàu cứu nạn SAR 631 vừa ứng cứu thành công ngư dân bị đột quỵ não, nguy kịch giữa biển Hoàng Sa.

Tàu SAR 631 cứu ngư dân đột quỵ não giữa biển Hoàng Sa. Nguồn: MRCC

Trước đó, lúc 8 giờ 12 ngày 16-4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin khẩn cấp từ tàu cá QNa 91056 TS do ông Phạm Văn Huy (ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngư dân Đỗ Bá Hậu được ứng cứu kịp thời. Ảnh: MRCC

Trên tàu có ngư dân Đỗ Bá Hậu (61 tuổi, ngụ xã Núi Thành) bất ngờ gặp triệu chứng mất nhận thức, không nói được, không ăn uống được; tàu đang chạy về Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/giờ.

Tàu yêu cầu đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp. Vị trí lúc này của tàu là 17 độ 53 phút Bắc – 114 độ 26 phút Đông, cách đảo Bom Bay (đặc khu Hoàng Sa) khoảng 116 hải lý về hướng Đông Bắc.

Kết nối với Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não kèm các triệu chứng nghiêm trọng và hiện đã hôn mê, nếu không kịp thời được tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu có thể tử vong.

Lúc 12 giờ 15 ngày 16-4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng cử êkíp bác sĩ chuyên khoa đi cùng tàu SAR 631 thực hiện nhiệm vụ.

Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, lúc 5 giờ 24 ngày 17-4, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu QNa 91056 TS, triển khai bác sĩ lên tàu cấp cứu tại chỗ nhằm ổn định cho bệnh nhân.

Lực lượng cứu nạn đưa ngư dân gặp nạn lên tàu SAR 631. Ảnh: MRCC

Tình trạng bệnh nhân khi đưa lên tàu SAR 631 hết sức nguy kịch, bị đột quỵ não giờ thứ 20, hôn mê sâu, có triệu chứng yếu liệt nữa người bên phải. Sau khi tiếp nhận, tàu SAR 631 khẩn trương quay về với tốc độ nhanh nhất.

Đến 22 giờ 42 ngày 17-4, tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ chức năng theo quy định.

Nhờ được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn và được bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng đã tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.