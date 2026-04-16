Sở ngành, xã, phường nào ở Đà Nẵng xếp loại xuất sắc về cải cách hành chính? 16/04/2026 10:42

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng thông báo xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2025 đối với các cơ quan, địa phương.

Ngày 16-4, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2025 đối với cơ quan, địa phương trên địa bàn TP.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cụ thể, ở khối sở ngành, có ba đơn vị xếp loại xuất sắc gồm các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng.

Chín đơn vị xếp loại tốt gồm: Thanh tra TP, Ngoại vụ, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND TP, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công thương, Tài chính.

Ba đơn vị xếp loại khá gồm: Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế.

Đối với khối UBND xã, phường, đặc khu, có 12 địa phương xếp loại xuất sắc gồm: Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hòa Xuân, Tam Kỳ, Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Hội An Tây, Hương Trà, Hội An, Bàn Thạch, Hòa Cường, Hải Châu.

Bên cạnh đó có 16 địa phương xếp loại tốt, 24 địa phương xếp loại khá, 18 địa phương trung bình khá và 23 địa phương xếp loại trung bình.