Sở ngành, xã, phường nào ở Đà Nẵng xếp loại xuất sắc về cải cách hành chính?

Ngày 16-4, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2025 đối với cơ quan, địa phương trên địa bàn TP.
Cụ thể, ở khối sở ngành, có ba đơn vị xếp loại xuất sắc gồm các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng.
Chín đơn vị xếp loại tốt gồm: Thanh tra TP, Ngoại vụ, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND TP, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công thương, Tài chính.
Ba đơn vị xếp loại khá gồm: Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế.
Đối với khối UBND xã, phường, đặc khu, có 12 địa phương xếp loại xuất sắc gồm: Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hòa Xuân, Tam Kỳ, Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Hội An Tây, Hương Trà, Hội An, Bàn Thạch, Hòa Cường, Hải Châu.
Bên cạnh đó có 16 địa phương xếp loại tốt, 24 địa phương xếp loại khá, 18 địa phương trung bình khá và 23 địa phương xếp loại trung bình.
Thông qua kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2025, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thống nhất biểu dương, tặng bằng khen cho Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng và 12 xã, phường xếp loại xuất sắc.