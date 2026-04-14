Bí thư Đà Nẵng: Phải xây dựng HĐND TP gần dân, hiểu dân, vì dân 14/04/2026 10:29

Sáng 14-4, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, có bài phát biểu quan trọng.

Theo ông Quang, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, nhưng trên hết phải là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.

“Chúng ta phải xây dựng một HĐND gần dân, hiểu dân, vì dân, hành động vì lợi ích của nhân dân. Mọi chủ trương, quyết sách của TP, dù lớn đến đâu, cuối cùng cũng phải hướng tới mục tiêu cao nhất là nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển”- ông Quang nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Đà Nẵng cho rằng khi lòng dân được lắng nghe, ý dân được phản ánh trung thực, mỗi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống thì HĐND sẽ mạnh hơn. Từ đó, chính quyền sẽ hiệu lực hơn và niềm tin của nhân dân được củng cố vững chắc hơn.

Ông Quang nói đối với TP Đà Nẵng, yêu cầu đặt ra là phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng vai trò là một cực tăng trưởng của cả nước. TP phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Quang đề nghị HĐND TP thể chế hóa các định hướng lớn, mang tính đột phá về xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế cùng các mô hình kinh tế mới. Qua đó chủ động ban hành các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, chính sách ưu đãi vượt trội, tạo môi trường đầu tư cạnh tranh quốc tế.

Mỗi nghị quyết phải thực sự là công cụ tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy các dự án động lực. Các nghị quyết vừa bảo đảm đúng pháp luật, vừa thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

HĐND TP cần nâng cao chất lượng giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời phải giám sát đến cùng, làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng giám sát xong để đó.

“Tinh thần xuyên suốt là biến nghị quyết thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả”- ông Quang lưu ý.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị toàn hệ thống chính trị TP bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Mỗi quyết định, mỗi hành động phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, vì sự phát triển nhanh, bền vững của TP.