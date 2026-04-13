Đà Nẵng phản hồi thông tin ‘phân biệt đối xử với du khách Ấn Độ’ 13/04/2026 17:06

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng khẳng định chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hoặc hành vi nào trên địa bàn thành phố có nội dung phân biệt đối xử đối với du khách Ấn Độ.

Ngày 13-4, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch phản hồi thông tin về việc phân biệt đối xử đối với du khách.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng nhận công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ về phản ánh liên quan đến trải nghiệm tiêu cực, bị phân biệt đối xử của du khách Ấn Độ tại Việt Nam.

Qua kiểm tra, xác minh, UBND TP Đà Nẵng khẳng định chưa phát hiện bất kỳ bảng hiệu, thông báo hoặc hành vi nào trên địa bàn thành phố có nội dung phân biệt đối xử đối với du khách Ấn Độ.

Ảnh: TẤN VIỆT

UBND thành phố cũng chưa ghi nhận cơ sở kinh doanh du lịch nào treo bảng hiệu hoặc thông báo với nội dung "No Smoking - No Indian" (không hút thuốc - không tiếp người Ấn Độ), hoặc có hình thức từ chối phục vụ mang tính phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch. Đường dây nóng tổ phản ứng nhanh du lịch và Trung tâm Hỗ trợ du khách của thành phố cũng chưa tiếp nhận phản ánh nào của du khách Ấn Độ liên quan đến vấn đề nêu trên.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch phối hợp xác minh tính xác thực của thông tin. Qua đó kịp thời cung cấp thông tin chính xác, tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng.

Thông tin chính thức về kết quả xác minh cần được cung cấp đến các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế nhằm khẳng định Việt Nam, cụ thể tại TP Đà Nẵng (Hội An), không có hiện tượng phân biệt đối xử với du khách dưới hình thức như thông tin đã nêu.

Ngày 1-4, tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) công bố danh sách "Hidden gem cities" – những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình trên thế giới. Trong đó, Hội An giữ vị trí dẫn đầu, khẳng định sức hút nổi bật của du lịch Hội An - Đà Nẵng.

Trước đó, nền tảng booking.com cũng công bố danh sách "Những điểm đến thân thiện nhất thế giới". Theo đó, Hội An được đánh giá là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026. Đây là những ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với hình ảnh du lịch Hội An nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung.

Trên cơ sở này, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Du lịch tiếp tục quan tâm, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến bạn bè quốc tế.

“Thành phố kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân biệt đối xử với du khách dưới bất kỳ hình thức nào, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện”- UBND TP Đà Nẵng khẳng định.