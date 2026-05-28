Công an TP Huế điều động, bổ nhiệm 12 chỉ huy cấp phòng 28/05/2026 17:51

Chiều 28-5, Công an TP Huế tổ chức lễ công bố, trao 12 quyết định của Giám đốc Công an TP về điều động, bổ nhiệm chỉ huy cấp phòng.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Huế, công bố các quyết định của Giám đốc Công an TP Huế.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn trao quyết định điều động, bổ nhiệm 12 chỉ huy cấp phòng. Ảnh: CATP Huế

Theo đó, có tám trưởng phòng và tương đương, hai phó trưởng phòng được điều động; đồng thời bổ nhiệm mới hai phó trưởng phòng.

Theo đó, Thượng tá Huỳnh Nguyễn Lương Hoàng, Trưởng phòng PA03, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng PA01. Đại tá Lê Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng PX03, giữ chức vụ Trưởng phòng PA03.

Thượng tá Lại Phước Lợi, Trưởng phòng PK02, giữ chức vụ Trưởng phòng PX03. Đại tá Đoàn Minh Hải, Trưởng phòng PC03, giữ chức vụ Trưởng phòng PK02.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng phòng PC04, giữ chức vụ Trưởng phòng PC03. Đại tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng phòng PC06, giữ chức vụ Trưởng phòng PC04.

Thượng tá Phan Quốc Hải, Trưởng phòng PV06, giữ chức vụ Trưởng phòng PC06. Đại tá Đặng Khắc Tuyên, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an TP Huế, giữ chức vụ Trưởng phòng PV06.

Thượng tá Trần Công Quốc, Phó Trưởng phòng PA02, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng PA09. Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Phó Trưởng phòng PA05, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng PA03.

Trung tá Trần Chí Huế, Đội trưởng Đội An ninh tôn giáo (Phòng PA02), được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng PA02. Thiếu tá Lê Văn Lai, Đội trưởng Đội Tham mưu Cảnh sát (Phòng PV01) được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng PA05.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm lần này đã được Ban Thường vụ Đảng ủy cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên quá trình công tác, năng lực và thâm niên của từng cá nhân. Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và đã được thử thách qua nhiều môi trường công tác.

Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.