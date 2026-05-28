Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan 28/05/2026 19:06

(PLO)- Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp.

Ngày 28-5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Saram nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên thăm Thái Lan trên cương vị mới và đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Chúc mừng kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Chủ tịch Quốc hội Sophon Saram bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam sau hơn 40 năm Đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan khẳng định thành tựu này có được là nhờ chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam với nền chính trị ổn định và nỗ lực không ngừng của nhân dân Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà Chủ tịch Quốc hội Sophon Saram dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Thái Lan thời gian qua, đặc biệt trong duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và triển khai các chính sách hướng tới phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Lãnh đạo Việt Nam đánh giá định hướng phát triển của Thái Lan mang “tầm nhìn chiến lược” và những thành tựu trên đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Thái Lan ở khu vực và trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa Thái Lan với các nước, trong đó có Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước việc sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Thái Lan không ngừng phát triển mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa hợp tác song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

Hai bên cũng đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhấn mạnh, thời gian qua, lượng khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam tăng trưởng mạnh; đồng thời, ngày càng nhiều doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các nhà đầu tư của nhau tham gia sâu rộng vào thị trường của nhau.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp, nhất là trong bối cảnh hai nước cùng bước vào giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 – 2031 vừa được ký kết tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul, với nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhất trí sẽ phối hợp với Quốc hội Việt Nam củng cố hợp tác; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký năm 2023; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; đồng thời mở rộng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như xây dựng pháp luật, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các cơ chế liên nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Quốc hội Thái Lan sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cảm ơn lãnh đạo Việt Nam, vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam.