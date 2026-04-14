Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng 14/04/2026 09:26

Sáng 14-4, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026 – 2031.

73/73 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Nguyễn Đức Dũng (đi đầu) thực hiện bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Đức Dũng năm nay 59 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, tốt nghiệp đại học an ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị. Ông gia nhập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam hồi tháng 10-1985.

Ông Dũng từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an như phó trưởng phòng an ninh điều tra, phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, trưởng Phòng an ninh đối ngoại, trưởng Phòng Tham mưu, phó giám đốc rồi giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũ.

Ngày 14-8-2024, ông Dũng khi đó đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cũ.

Khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam với TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Dũng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND TP.