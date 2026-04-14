Tân Chủ tịch Đà Nẵng nói về 5 nhiệm vụ trọng tâm trong ngày nhậm chức 14/04/2026 13:31

(PLO)- Sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu ra năm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Sáng 14-4, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hùng cho hay, Đà Nẵng đứng trước nhiều thời cơ, vận hội phát triển mới và dư địa về tài nguyên đất đai, nguồn nhân lực to lớn. Cùng với đó là những cơ chế, chính sách mà Trung ương đã ban hành.

TP cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Điều đó đòi hỏi chính quyền TP phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao năng lực quản trị. Tinh thần xuyên suốt là phải biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả.

“Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Mục tiêu xuyên suốt là phát triển TP nhanh, bền vững, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân. Lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của UBND TP”, ông Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt. Ảnh: TẤN VIỆT

Thay mặt các thành viên UBND TP, ông Hùng cho hay sẽ tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt đối với các dự án, công trình trọng điểm theo các kết luận của Bộ Chính trị về quan điểm, chủ trương xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng.

Hai là, sớm hoàn thiện và tập trung khai thác hiệu quả các lợi thế của khu thương mại tự do gắn với cảng biển Liên Chiểu, khu kinh tế mở Chu Lai, sân bay Chu Lai, các đô thị động lực phía nam TP.

Ba là, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đổi mới sáng tạo; lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh làm động lực tăng trưởng. Đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Bốn là, xây dựng TP Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao. Trong đó, đặc biệt quan tâm tăng cường đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và đồng bằng.

Năm là, phát triển văn hóa - xã hội hài hòa, ngang tầm với phát triển kinh tế. Cùng với đó là chăm lo ngày càng tốt hơn các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, việc làm, giảm nghèo bền vững…

Ông Hùng nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của mình tiếp tục thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Qua đó cùng tập thể lãnh đạo UBND TP đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe dân, hành động vì lợi ích chung của TP.