4 cách phòng ngừa đột quỵ hiệu quả theo lời khuyên từ bác sĩ tim mạch 29/04/2026 07:22

(PLO)- Những việc bạn làm hằng ngày đóng vai trò thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe nói chung và đột quỵ nói riêng.

Đột quỵ là một sự kiện đáng sợ, làm thay đổi cuộc sống và có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Loại đột quỵ phổ biến nhất là đột quỵ thiếu máu cục bộ. Tình trạng này xảy ra khi mảng bám tích tụ trong động mạch, gây hẹp và hạn chế máu lên não. Các tế bào não có thể chết nếu không có nguồn cung cấp máu giàu oxy ổn định.

Mức cholesterol xấu (LDL) cao góp phần tích tụ mảng bám trong động mạch, gây xơ vữa động mạch. Ảnh: AI.

Tin vui là có đến 80% các trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa được. Các bác sĩ tim mạch cho biết có bốn điều bạn có thể làm để giảm thiểu nguy cơ này.

Kiểm soát huyết áp

Theo bác sĩ huyết áp cao là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất và có thể kiểm soát được đối với đột quỵ. Nó làm tổn thương và suy yếu động mạch, khiến chúng dễ bị vỡ hoặc tắc nghẽn. Ông giải thích thêm, nên hướng đến mục tiêu huyết áp dưới 130/80 mm Hg để bảo vệ tim mạch.

Chỉ 1 trong 4 người trưởng thành bị cao huyết áp kiểm soát tốt tình trạng này. Bạn có thể hạ huyết áp bằng cách ăn ít muối, tập thể dục và tuân thủ thuốc điều trị.

Kiểm soát cholesterol

Mức cholesterol xấu (LDL) cao góp phần tích tụ mảng bám trong động mạch, gây xơ vữa động mạch. Giảm mức LDL giúp làm chậm hoặc đảo ngược quá trình này. Mục tiêu là giữ LDL dưới 100 mg/dL. Với người nguy cơ cao hoặc từng đột quỵ, con số này nên dưới 70 mg/dL.

Những thay đổi lối sống giúp giảm huyết áp cũng có tác dụng với cholesterol. Các bác sĩ khuyên bạn nên vận động tích cực và sử dụng thực phẩm lành mạnh. Hãy dùng dầu ô liu hoặc dầu bơ thay cho bơ động vật. Bạn nên thay thịt bằng protein thực vật như đậu hoặc hạt không muối để tạo sự khác biệt lớn theo thời gian.

Vận động cơ thể thường xuyên

Hoạt động thể chất giúp giảm huyết áp, tăng cholesterol tốt và kiểm soát lượng đường trong máu. Nghiên cứu cho thấy người năng động có nguy cơ đột quỵ thấp hơn đáng kể. Cụ thể, nguy cơ đột quỵ xuất huyết giảm tới 34% và đột quỵ thiếu máu cục bộ giảm 21%.

Hãy đặt mục tiêu vận động khoảng 30 phút mỗi ngày. Bạn có thể chia nhỏ thời gian như đi bộ 10 phút sau bữa ăn hoặc vận động nhẹ mỗi giờ. Những khoảng thời gian ngắn này vẫn mang lại hiệu quả tích cực cho sức khỏe tim mạch.

Ăn uống theo chế độ tốt cho tim mạch

Theo bác sĩ chế độ ăn Địa Trung Hải đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. Chế độ này ưu tiên trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, cá và chất béo lành mạnh. Một nghiên cứu kéo dài hai thập kỷ cho thấy người tuân thủ chế độ này giảm 25% nguy cơ đột quỵ.

Chế độ DASH cũng là một lựa chọn tốt để ngăn ngừa tăng huyết áp. Chế độ này nhấn mạnh thực phẩm giàu kali và giảm lượng natri tiêu thụ. Để bắt đầu, bạn nên thêm một phần rau vào mỗi bữa ăn thay vì cố gắng loại bỏ thực phẩm ngay lập tức. Hãy thay bánh mì trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt hoặc gạo lứt.

Các mẹo khác để giảm nguy cơ đột quỵ

Bỏ thuốc lá và thuốc lá điện tử: Chúng gây tổn thương mạch máu nghiêm trọng. "Bỏ thuốc là hành động hiệu quả nhất để bảo vệ tim mạch", Sealove khẳng định.

Ưu tiên giấc ngủ: Người lớn nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Cả việc ngủ quá ít hoặc quá nhiều đều làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Uống có chừng mực: Lạm dụng rượu bia làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Giới hạn khuyến nghị là không quá một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới. Bạn có thể cân nhắc chọn đồ uống không cồn khi giao lưu.

Giảm căng thẳng: Căng thẳng mãn tính có liên quan trực tiếp đến đột quỵ. Hãy dành thời gian tập yoga, thiền hoặc hít thở sâu để cơ thể được thư giãn.