CSGT Đồng Tháp dẫn đường đưa sản phụ sinh con trên vỉa hè đến bệnh viện 05/05/2026 12:06

(PLO)- Nhận tin báo sản phụ sinh con trên vỉa hè, lực lượng CSGT Đồng Tháp đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường đến bệnh viện.

Ngày 5-5, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa sử dụng xe đặc chủng dẫn đường đưa một sản phụ sinh con trên vỉa hè đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ công tác nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ sinh con (còn nguyên dây rốn) trên vỉa hè đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh.

Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường và dùng xe đặc chủng dẫn đường hơn 2,5 km, đưa sản phụ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

CSGT Đồng Tháp dẫn đường đưa sản phụ sinh con trên vỉa hè đến bệnh viện.

Được biết, trước đó người phụ nữ có dấu hiệu chuyển dạ, được gia đình chở bằng xe máy đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi di chuyển đến khu vực trên thì sản phụ đau bụng dữ dội, không thể tiếp tục đi tiếp nên sinh con bên đường.

Nhận được thông tin cầu cứu, lực lượng CSGT đã hỗ trợ đưa hai vợ chồng lên taxi, bật còi ưu tiên dẫn đường đến bệnh viện.

Hiện sản phụ đã được đưa đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.