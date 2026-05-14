Gần 110.000 chủ nhà trọ ở TP.HCM cam kết bán điện đúng giá quy định 14/05/2026 16:54

(PLO)- Sở Công Thương TP.HCM cho biết đến nay, đã có 109.717 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà.

Chiều 14-5, tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Trần Minh Hóa, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương, đã thông tin về quy định thu tiền điện người thuê nhà.

Ông Trần Minh Hóa cho biết hiện nay, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng theo quy định tại Quyết định 1279 ngày 9-5-2025 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện. Giá điện đối với người thuê nhà để ở được thực hiện theo quy định Khoản 5 Điều 12 Thông tư 60/2025 của Bộ Công Thương.

Ông Trần Minh Hóa, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể, tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ giao kết một hợp đồng mua bán điện duy nhất. Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện của người thuê nhà.

Đối với trường hợp cho hộ gia đình thuê, chủ nhà trực tiếp giao kết hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà giao kết hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức.

Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (không phải là một hộ gia đình), nếu bên thuê có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú thì chủ nhà trực tiếp giao kết hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà giao kết hợp đồng mua bán điện.

Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 2: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện. Ông Hóa phân tích cứ bốn người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Cụ thể, một người được tính là 1/4 định mức, hai người được tính là 1/2 định mức, ba người được tính là 3/4 định mức, bốn người được tính là một định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Trường hợp người thuê nhà không giao kết hợp đồng trực tiếp với bên bán điện thì tổng tiền điện chủ nhà cho thuê thu của người thuê nhà không được vượt quá tiền điện trong hoá đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành…

“Như vậy, đối với trường hợp thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú đầy đủ, người thuê hoặc đại diện có thể ký hợp đồng mua điện trực tiếp với ngành điện. Nếu chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng, toàn bộ lượng điện tiêu thụ sẽ được tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3, mức giá 2.380 đồng mỗi kWh chưa bao gồm VAT” – ông Hóa khẳng định.

Đối với ý kiến của các chủ nhà trọ cho rằng mức giá điện 3.500 – 5.000 đồng/kWh là để bù đắp phần hao hụt điện năng và chi phí vận hành (thang máy, đèn hành lang, camera, máy giặt chung,…), ông Hóa cho rằng không phù hợp quy định tại Thông tư 60/2025.

Ông khẳng định giá điện là do nhà nước quy định, chủ nhà trọ phải thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng biểu giá bán điện do Bộ Công Thương ban hành. Các chi phí như điện bơm nước, chiếu sáng hành lang, camera cần phải được được tách riêng đưa vào phí dịch vụ hoặc phí quản lý theo thỏa thuận của chủ nhà và người thuê nhà, không được cộng dồn vào giá điện.

Việc thu tiền điện cao hơn giá quy định để hưởng chênh lệch là hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt 20 - 30 triệu như đã nêu trên.

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM, Tổng Công ty Điện lực TP đã cấp định mức cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà tại 110.322 khu nhà trọ. Tổng Công ty điện lực TP cũng đã chỉ đạo các Công ty Điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên, người lao động thuê nhà và yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà cam kết bán đúng giá theo quy định.

Đến nay, đã có 109.717 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, Tổng Công ty điện lực TP đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ 145.974 lượt.