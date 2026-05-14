Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi 14/05/2026 19:58

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất, bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 -15- 5-2026), chiều 14-5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các Đội viên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

'Mỗi cháu là một câu chuyện đẹp'

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đã báo cáo về công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Các đội viên tiêu biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, quá trình nỗ lực phấn đấu; chia sẻ về những ước mơ, hoài bão, niềm say mê nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể thao và cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, chăm lo.

Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh, đây là 85 gương mặt đại diện cho những phẩm chất, cốt cách của thiếu nhi Việt Nam.

Mỗi cháu là một câu chuyện đẹp. Từ 85 gương mặt tiêu biểu hôm nay, chúng ta càng thêm quý trọng, tin yêu và tự hào về hàng triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên mọi miền Tổ quốc đang từng ngày chăm ngoan, học giỏi, vượt khó, chia sẻ nhiều việc tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, ngày nay, thiếu niên Việt Nam không còn lớn lên trong bom đạn, chiến tranh, đói nghèo nhưng đứng trước những thử thách mới của thời đại, các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận tri thức rộng hơn, kết nối nhanh hơn, nhưng cũng cần biết chọn lọc thông tin, sử dụng công nghệ lành mạnh, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái và có trách nhiệm.

Yêu nước hôm nay bắt đầu từ học tập nghiêm túc, sống lành mạnh, biết tự trọng, biết bảo vệ điều đúng và không thờ ơ trước điều xấu và cần phải đấu tranh loại bỏ cái ác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành cho thiếu niên, nhi đồng muôn vàn tình thương yêu. Năm điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức ảnh “Bác Hồ với thiếu nhi” cho các Đội viên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng; công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào.

Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam - khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn; niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên, sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động chia sẻ, bên cạnh niềm vui hôm nay, chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ; còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi.

Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta rằng bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào.

Cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng tới chặng đường 100 năm thành lập Đội vào năm 2041 và khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, các cháu thiếu niên, nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày.

Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc; phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tổ chức Đoàn, tổ chức Đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho Đội mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu; nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập; cần quan tâm, đào tạo, động viên đội ngũ Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi để các đồng chí yên tâm, tận tụy với công việc đầy ý nghĩa này.

Nhà trường và ngành giáo dục phải là không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc; không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân; kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học; tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt trong trường học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu chụp ảnh chung với các Đội viên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN.

Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa yêu thương đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực; dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình phải là nơi trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất, bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn; tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn; cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi; đặc biệt quan tâm trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, buổi gặp mặt hôm nay là niềm vui, là sự ghi nhận, nhưng cũng là sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước, gia đình, thầy cô và toàn xã hội đối với các cháu. Niềm tin ấy không phải là áp lực, mà là lời động viên để mỗi ngày các cháu cố gắng thêm một chút.

Mỗi bước tiến nhỏ hôm nay sẽ góp thành sự trưởng thành lớn mai sau. Mỗi việc tốt hôm nay sẽ làm đẹp thêm truyền thống của Đội. Mỗi ước mơ trong sáng, nếu được nuôi dưỡng bằng học tập, rèn luyện và ý chí, sẽ có thể trở thành đóng góp quý giá cho đất nước ngày mai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, khi trở về địa phương, nhà trường, lớp học, 85 đội viên tiêu biểu sẽ tiếp tục lan tỏa điều tốt đẹp, khiêm tốn, nỗ lực, học tốt cho mình và giúp bạn cùng tiến bộ.

Tất cả thiếu niên, nhi đồng Việt Nam, dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng là tương lai của Tổ quốc, chủ nhân của một Việt Nam phát triển, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.