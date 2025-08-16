Thiếu nhi rèn kỹ năng, hiểu luật qua ngày hội ‘Thiếu nhi với pháp luật’ 16/08/2025 19:28

Ngày 16-8, tại Trường Tiểu học Trương Định, Chi Đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường Đông Hưng Thuận tổ chức chương trình “Thiếu nhi với pháp luật” năm 2025. Chương trình thu hút hơn 100 em thiếu nhi và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ảnh: TRẦN LINH

Chị Lê Thị Kim Thoa, Bí thư Chi đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết Chi đoàn đã phối hợp cùng địa phương tổ chức chương trình nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em 2016 đến với các em thiếu nhi.

Chương trình “Thiếu nhi với pháp luật” năm 2025 diễn ra tại Trường Tiểu học Trương Định. Ảnh: TRẦN LINH

Anh Đỗ Văn Thiện, Phó Tổng thư ký Tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho học sinh. Ảnh: TRẦN LINH

“Chúng tôi mong muốn giúp các em có thêm kiến thức pháp luật cơ bản, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, đồng thời hình thành thói quen sống và hành động theo pháp luật ngay từ khi còn nhỏ.

Điểm nhấn của chương trình là trò chơi “Rung Chuông Vàng” với chủ đề quyền trẻ em và phòng chống bạo lực. Ảnh: TRẦN LINH



Bên cạnh đó, chương trình cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên Báo Pháp Luật TP.HCM phát huy vai trò xung kích, đồng hành cùng thiếu nhi trong quá trình học tập và rèn luyện” - chị Thoa nhấn mạnh.

Chị Lê Thị Kim Thoa, Bí thư Chi Đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM trao quà cho các học sinh. Ảnh: TRẦN LINH

Trong không khí sôi nổi, chị Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi phường Đông Hưng Thuận đã trực tiếp truyền đạt những kiến thức bổ ích về Luật Trẻ em, kỹ năng phòng tránh bạo lực gia đình.

Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, Giám đốc chi nhánh Tân Sơn Nhất, Công ty TNHH Gia sư eTeacher trao quà cho các em. Ảnh: TRẦN LINH

Trao đổi với PLO, anh Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đoàn phường Đông Hưng Thuận cho biết bên cạnh các hoạt động vui chơi dịp hè, công tác tuyên truyền pháp luật sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên trong suốt năm học.

Đoàn phường cũng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn khi bước vào năm học mới phải triển khai ngay hoạt động tuyên truyền về quyền trẻ em và Luật Trẻ em 2016.

﻿ ﻿ Nhiều học sinh thích thú với các trò chơi và hoạt động tại chương trình. Ảnh: TRẦN LINH

Dịp này, ban tổ chức đã phối hợp với công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, công ty TNHH Gia sư eTeacher và trường Quốc tế Việt Úc (VAS) trao tặng 22 suất học bổng và phần quà cho các em thiếu nhi có có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi nhằm động viên các em trước thềm năm học mới 2025-2026.