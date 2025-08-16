Thiếu nhi rèn kỹ năng, hiểu luật qua ngày hội ‘Thiếu nhi với pháp luật’

Ngày 16-8, tại Trường Tiểu học Trương Định, Chi Đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường Đông Hưng Thuận tổ chức chương trình “Thiếu nhi với pháp luật” năm 2025. Chương trình thu hút hơn 100 em thiếu nhi và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia.
Chị Lê Thị Kim Thoa, Bí thư Chi đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết Chi đoàn đã phối hợp cùng địa phương tổ chức chương trình nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em 2016 đến với các em thiếu nhi.
“Chúng tôi mong muốn giúp các em có thêm kiến thức pháp luật cơ bản, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, đồng thời hình thành thói quen sống và hành động theo pháp luật ngay từ khi còn nhỏ.
Bên cạnh đó, chương trình cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên Báo Pháp Luật TP.HCM phát huy vai trò xung kích, đồng hành cùng thiếu nhi trong quá trình học tập và rèn luyện” - chị Thoa nhấn mạnh.
Trong không khí sôi nổi, chị Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi phường Đông Hưng Thuận đã trực tiếp truyền đạt những kiến thức bổ ích về Luật Trẻ em, kỹ năng phòng tránh bạo lực gia đình.
Trao đổi với PLO, anh Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đoàn phường Đông Hưng Thuận cho biết bên cạnh các hoạt động vui chơi dịp hè, công tác tuyên truyền pháp luật sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên trong suốt năm học.
Đoàn phường cũng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn khi bước vào năm học mới phải triển khai ngay hoạt động tuyên truyền về quyền trẻ em và Luật Trẻ em 2016.
Dịp này, ban tổ chức đã phối hợp với công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam, công ty TNHH Gia sư eTeacher và trường Quốc tế Việt Úc (VAS) trao tặng 22 suất học bổng và phần quà cho các em thiếu nhi có có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi nhằm động viên các em trước thềm năm học mới 2025-2026.