Chiến sự Trung Đông ngày 76: Ông Vance lên tiếng về đàm phán Mỹ-Iran; Ông Rubio lạc quan vai trò Trung Quốc; UAE bác tin chuyến thăm bí mật của ông Netanyahu 14/05/2026 06:00

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói đàm phán Mỹ-Iran đang tiến triển; Tehran cáo buộc Kuwait tấn công tàu Iran và bắt 4 công dân Iran; Thượng viện Mỹ chặn nỗ lực hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump.

Tình hình Trung Đông xuất hiện diễn biến mới khi nhiều người kỳ vọng thượng đỉnh Mỹ-Trung có thể hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông.

Ông Vance: Đàm phán Mỹ-Iran đang tiến triển

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 13-5 nói rằng các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ vẫn đang “đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, bất chấp một loạt phản hồi từ Tehran mà Washington cho là không thỏa đáng, theo đài CNN.

“Sáng nay tôi đã dành khá nhiều thời gian trao đổi qua điện thoại với cả ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff, cùng một số người bạn của chúng tôi trong thế giới Ả Rập” - ông Vance nói với các phóng viên, đề cập hai đặc phái viên hàng đầu của chính quyền Mỹ về vấn đề Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: BLOOMBERG

“Nghe này, tôi nghĩ chúng tôi đang đạt được tiến triển. Câu hỏi cốt lõi là liệu chúng tôi có đạt đủ tiến triển để đáp ứng lằn ranh đỏ của tổng thống [Donald Trump] hay không” - ông nói thêm.

Ông Vance cho biết chính quyền vẫn tập trung tuyệt đối vào việc bảo đảm Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời xem đó là tiêu chuẩn cốt lõi cho bất kỳ thỏa thuận nào.

“Lằn ranh đỏ rất đơn giản” - ông Vance nói, cho biết ông Trump “cần cảm thấy tự tin rằng chúng tôi đã thiết lập đủ các biện pháp bảo đảm để Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ hy vọng có thể thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc gây sức ép để Iran từ bỏ những hành động tại vùng Vịnh.

Phát ngôn của ông Rubio được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc và sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

UAE bác tin chuyến thăm của ông Netanyahu

Ngày 13-5, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phủ nhận việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bí mật thăm quốc gia vùng Vịnh này, sau khi văn phòng của nhà lãnh đạo Israel công bố một tuyên bố về chuyến đi.

“UAE bác bỏ mọi thông tin đang lan truyền liên quan chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu tới UAE, hoặc sự hiện diện của bất kỳ phái đoàn quân sự Israel nào trên lãnh thổ UAE” - Bộ Ngoại giao UAE đăng trên X.

“UAE muốn nhấn mạnh rằng quan hệ với Israel hoàn toàn minh bạch và được thiết lập trong khuôn khổ rõ ràng do Hiệp định Abraham xác lập - nghĩa là không được tiến hành thông qua các kênh bí mật phía sau” - bộ này cho biết thêm.

Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh rằng “những cáo buộc liên quan các chuyến thăm hoặc thỏa thuận không được công bố đều hoàn toàn không có cơ sở sự thật”, trừ khi được thông báo qua các kênh chính thức của UAE.

Trước đó cùng ngày, văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã thực hiện một “chuyến thăm bí mật” tới UAE trong thời gian diễn ra cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran và đã gặp Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Văn phòng ông Netanyahu nói rằng chuyến đi đã tạo ra một “bước đột phá mang tính lịch sử” trong quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, cơ quan này không cho biết chuyến thăm diễn ra khi nào cũng như không nêu chi tiết về bước đột phá được đề cập.

Sau thông báo về chuyến thăm, Iran cảnh báo sẽ buộc những bên “cấu kết với Israel” phải chịu trách nhiệm.

“Thù địch với người dân vĩ đại của Iran là một canh bạc ngu ngốc. Cấu kết với Israel để làm điều đó là không thể tha thứ” - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên X.

Tehran cáo buộc Kuwait tấn công tàu Iran, bắt 4 công dân Iran

Ngày 13-5, Ngoại trưởng Iran Araghchi yêu cầu thả 4 công dân Iran bị Kuwait bắt giữ, sau khi Kuwait nghi ngờ những người này tìm cách xâm nhập Kuwait, kênh Al Jazeera đưa tin.

“Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm gieo rắc bất hòa, Kuwait đã tấn công trái phép một tàu Iran và bắt giữ 4 công dân của chúng tôi ở Vịnh Ba Tư. Hành động phi pháp này diễn ra gần hòn đảo được Mỹ sử dụng để tấn công Iran” - ông Araghchi viết trên X.

“Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho công dân của chúng tôi và bảo lưu quyền đáp trả” - ngoại trưởng Iran nói thêm, nhưng không đề cập cáo buộc của Kuwait về xâm nhập.

Hôm 12-5, truyền thông nhà nước Kuwait đưa tin giới chức nước này đã bắt 4 người được mô tả là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bị cáo buộc tìm cách xâm nhập Kuwait để “thực hiện các hành động thù địch”.

Theo truyền thông Kuwait, nhóm người Iran đã cố vào Kuwait ngày 1-5 trên một tàu cá và xảy ra đụng độ với binh sĩ Kuwait. Iran bác bỏ thông tin này, cho rằng 4 người trên đang “thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng hải thường lệ” cho lực lượng bảo vệ bờ biển Iran và chỉ đi vào vùng biển Kuwait do “hệ thống định vị gặp trục trặc”.

Thượng viện Mỹ chặn nỗ lực hạn chế quyền của ông Trump trong cuộc chiến Iran

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: BLOOMBERG

Ngày 13-5, các thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã chặn nỗ lực mới nhất do phe Dân chủ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran cho đến khi được Quốc hội phê chuẩn, theo hãng tin Reuters.

Thượng viện bỏ phiếu với tỉ lệ 50-49 để không đưa nghị quyết về quyền lực chiến tranh ra xem xét tiếp theo.

Kết quả bỏ phiếu theo tính đảng phái, với 3 nghị sĩ Cộng hoà đứng về phía Dân chủ, trong khi 1 nghị sĩ Dân chủ phản đối việc tiếp tục xem xét nghị quyết.

Đây là lần thứ bảy trong năm nay các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện ngăn chặn những nghị quyết tương tự.

Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Thượng viện kể từ khi cuộc xung đột chạm mốc 60 ngày hôm 1-5 - thời hạn để ông Trump phải trình vấn đề chiến tranh lên quốc hội.

Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, tổng thống Mỹ chỉ có thể tiến hành hành động quân sự trong 60 ngày trước khi phải chấm dứt chiến dịch, xin Quốc hội cấp phép hoặc đề nghị gia hạn thêm 30 ngày vì “nhu cầu quân sự không thể tránh khỏi liên quan an toàn của lực lượng vũ trang Mỹ” trong quá trình rút quân.

Giá dầu giảm nhẹ

Giá dầu giảm nhẹ vào ngày 13-5 khi các nhà đầu tư lo ngại về khả năng tăng lãi suất của Mỹ và chờ đợi thông tin cập nhật về hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập, theo Reuters.

Giá dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 2,14 USD, tương đương 2%, xuống còn 105,63 USD/thùng. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,16 USD, tương đương 1,14%, xuống còn 101,02 USD.